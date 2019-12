Waldstadt

Am Samstagabend gegen 18.45 Uhr ist es auf der Heinrich-Mann-Allee zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Eine junge Audi-Fahrerin wollte gerade nach links in ein Wohngebiet abbiegen. Im Abbiegevorgang wurde sie dann von einem entgegenkommenden Auto gerammt, der mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit den langsam fahrenden Verkehr im Kreuzungsbereich überholt hatte. Glücklicherweise wurde bei diesem Unfall nur eine Person aus dem überholenden Fahrzeug verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Schwerer Unfall auf der Heinrich-Mann-Allee Quelle: Julian Stähle / dpa

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, so dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Polizei ermittelt noch zur genauen Unfallursache. Die Berufsfeuerwehr musste auslaufende Betriebsstoffe aufnehmen und die Fahrzeuge aus dem Kreuzungsbereich herausschieben.

