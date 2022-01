Schwerer Unfall in Potsdam: Fahrer eines Kleintransporters verunglückt

Potsdam

Es krachte laut am Neujahrsabend gegen 21 Uhr: Auf der Amundsenstraße in Potsdam ist der Fahrer eines Kleintransporters gegen einen Straßenbaum gefahren – nach ersten Erkenntnissen sogar ungebremst und mit hoher Geschwindigkeit.

Die Wucht des Aufpralls war so groß, das der Transporter völlig zerstört wurde. Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und konnte erst nach etwa 50 Minuten aus dem Wrack geborgen werden. Sein Gesundheitszustand war nach Angaben der Retter kritisch. Ein Rettungshubschrauber brachte der schwer verletzten Fahrer in eine Berliner Unfallklinik.

Zur Galerie Ein Kleintransporter kracht gegen einen Baum. Die Rettungsarbeiten sind sehr schwierig.

Die Bergungsarbeiten gestalteten sich extrem anspruchsvoll. So musste der Kleintransporter zunächst mit einer Seilwinde von dem Baum entfernt werden. Gleichzeitig mussten Einsatzkräfte mit Drehleitern die Krone des Baumes, die durch den Aufprall mehrfach gebrochen war, absichern. Hier drohten mehrere große Äste abzubrechen. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr und freiwillige Feuerwehren aus Potsdam.

Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Während der Rettungsarbeiten war die Amundsenstraße für mehrere Stunden voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Von RND/jst/güm