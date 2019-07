Erneut ist ein Lkw-Fahrer in einen Unfall mit einem Radler verwickelt. Der 61-Jährige war am Donnerstagvormittag mit seinem Lastzug in Potsdam unterwegs. Als er in Richtung Stadtzentrum abbiegen will, übersah den Radfahrer. Der stürzte und musste schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden.