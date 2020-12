Neu Fahrland

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagabend auf der B 2 Am Wiesenrand. Mit seinem Mercedes wollte ein 21-Jähriger nach links in die Gellertstraße in Richtung Fahrland abbiegen. Dabei nahm er offenbar einem entgegenkommenden Mazda die Vorfahrt. Beim Zusammenstoß der Autos wurde der 21-Jährige schwer verletzt, der 68-jährige Fahrer des Mazdas leicht, dessen 63-jährige Beifahrerin aber schwer. Alle Beteiligte wurden von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 13 000 Euro.

Von MAZonline