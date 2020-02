Beelitz

Auf der A9 bei Beelitz kam es heute Morgen gegen 10:30 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Bei regennasser Fahrbahn kollidierten ein Land Rover und ein LKW miteinander. Der Land Rover verlor die Kontrolle, schoss nach rechts von der Fahrbahn und durchbrach die Leitplanke.

Fahrerin ohnmächtig

Währenddessen wurde die Fahrerin ohnmächtig. Die Beifahrerin griff geistesgegenwärtig das Lenkrad und konnte den Wagen auf dem Grün noch etwa 750 Meter weit an Werbeschilder vorbei lenken. Nachdem sie einen Wildschutzzaun durchbrochen hatten, steuerte sie dann bewusst in eine Baumgruppe, um den Wagen abzubremsen. Dort verkeilte sich das Fahrzeug im weichen Untergrund und blieb an einem Baum stehen.

Zwei Verletzte

Ein Rettungshubschrauber eilte zur Unfallstelle und brachte die wieder ansprechbare Fahrerin zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Beifahrerin wurde ebenfalls zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Während der Unfallaufnahme musste die Autobahn voll gesperrt werden. Der kurzzeitig entstandene Stau löste sich schnell wieder auf.

Von RND/LG