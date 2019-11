Innenstadt

Bei einem Unfall am Freitagnachmittag in der Hegelallee wurde ein Motorradfahrer verletzt. Um 15.38 Uhr wollte eine 32-jährige Mercedes-Fahrerin in die Hegelallee einbiegen, übersah aber einen bevorrechtigten Motorradfahrer, mit dem sie kollidierte. Der 20-jährige Motorradfahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht, wo er wenig später wieder entlassen wurde. Beide Fahrzeuge waren allerdings nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Von MAZ-online