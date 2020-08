Drewitz

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Montagmorgen auf der L79 in Drewitz in der Nähe der Autobahnauffahrt.

Ein Renault geriet aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem Lkw. Der 28-jährige Autofahrer wurde schwer verletzt aus dem Pkw befreit und in ein Krankenhaus gebracht. Der 40-jährige Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt und vor Ort behandelt. Die Straße war zwischen 9.30 und 12.45 Uhr gesperrt.

Wie sich herausstellte, war dem Autofahrer der Führerschein entzogen worden. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

