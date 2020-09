Innenstadt

Es ist wohl der Satz der Stunde: „Die Zeit wird knapp, hinsetzen, anschnallen, wir stürzen ab“, singen Sylvie und Benni von der Band „Gehirn mit Reis“ und pieken damit mitten rein in die Themen dieses Samstagnachmittags. „Gehirn mit Reis“ ist eine von sechs Bands, die am 12. September beim "Offenen Proberaum" auf dem Platz der Einheit auftreten. Noch bis etwa 22 Uhr wird vor Ort Musik erlebbar sein.

Die Veranstaltung möchte auf die prekäre Proberaumsituation in Potsdam aufmerksam machen, derzeit fehlen 40 bis 50 Proberäume in der Stadt, wie Veranstaltunganmelderin Isabelle Vandre von den Linken sagt. Vor Ort werden deswegen Spenden für das Atelierhaus Scholle 51 gesammelt, das Bandräume zur Verfügung stellen möchte. Dafür läuft derzeit auch eine Crowdfunding-Kampagne unter www.startnext.com/scholle51. Bereits im letzten Jahr fand eine Veranstaltung unter diesem Titel statt. Das Konzept wurde damals gut angenommen sagt Vandre am Samstag.

Und auch aktuell ist der Platz der Einheit gut besucht, bereits zu Beginn um 15 Uhr flanieren ein paar Menschen über die Wiese, zum Abend hin füllt er sich immer mehr. Die Bandmusik mischt sich mit den Melodien der Einheits-Expo, einige Flanierer bleiben auch auf den Wegen um den Platz der Einheit stehen und lauschen kurz.

Strenge Corona-Auflagen

Wegen Corona sind die Auflagen beim Offenen Probenraum strenger: Die Besucher mögen bitte den Eingang in der Friedrich-Ebert-Straße nutzen und nicht einfach unter dem Flatterband durchgehen, das den Platz abgrenzt. Die Abstandsregeln müssen eingehalten und gegebenenfalls Masken getragen werden. Am Eingang verteilte Chips geben einen Überblick, wie viele Menschen sich gerade auf dem Platz befinden.

„Wir wollten es trotz des höheren Aufwandes nicht ausfallen lassen“, sagt Vandre. „Dazu ist das Thema zu wichtig.“ Viele Potsdamer Band würden derzeit in andere Kommunen, wie beispielsweise Werder ( Havel) ausweichen müssen, um überhaupt proben zu können. Vandre sieht darin ein langfristiges Problem: „Wenn Schülerbands sich quasi nicht mehr bilden können, weil sie keinen Platz zum Spielen haben, bricht irgendwann die nächste Generation an Bands weg.“

„Die Kreativen sind viel zu lange vergessen worden“

Auch der linke Bundestagsabgeordnete Norbert Müller betont am Samstag noch einmal, wie wichtig die Jugendkultur ist. „Das Ringen um öffentliche Räume ist in Potsdam ein großes Thema, die Kreativen sind dabei viel zu lange vergessen worden“, sagt er gegenüber der MAZ. „Die alte Fachhochschule wäre dafür ein toller Ort gewesen, den Kampf haben wir leider verloren.“ Umso wichtiger sei es, das Projekt in der Scholle 51 zu unterstützen.

Er selbst nutzt den Samstagnachmittag, um ein bisschen in Potsdam zu flanieren. Bevor er zum Offenen Probenraum kam, war er beim Stadtteilfest in Bornstedt – sicher nicht ganz ohne Hintergedanken. Müller geht im kommenden Jahr bei der Bundestagswahl wieder als Direktkandidat im Wahlkreis 61 ins Rennen. Trotzdem der Sitzungsstress in der Politik gerade wieder losgegangen ist, wie er erzählt, wirkt er am Samstag entspannt: „Das hier ist ein schönes Kontrastprogramm“, sagt er.

Petition für die Aufnahme von Geflüchteten aus Moria

Neben der Proberaumnot, ist am Samstag natürlich auch ein anderes Thema sehr präsent: Die Aufnahme von Geflüchteten aus dem Lager in Moria. Nach der dortigen Brandkatastrophe hat Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert wie berichtet eine schnelle Aufnahme der Flüchtlinge in sicheren Ländern, auch in Deutschland gefordert. Müller ist deswegen voll des Lobes für Schubert und überhaupt das gute Klima in Potsdam. Das sei in Brandenburg nicht unbedingt selbstverständlich.

Wer selbst aktiv in Bezug auf die Flüchtlingshilfe werden möchte, kann auf dem Platz der Einheit die Petition „ Brandenburg hat Platz. Landesaufnahme für Geflüchtete jetzt“ unterschreiben. Was sonst noch hilft? „Auf Demonstrationen gehen, viele Leute sensibilisieren, Spenden“, sagt die 32-jährige Angi vom Potsdam Konvoi. Die Spendenbeiträge müssten gar nicht hoch sein, bereits 10 Euro seien eine Hilfe.

„Nein, nein, nein so soll meine Heimat nicht sein.“

Das gelte auch bei der Unterstützung von Potsdams Kulturschaffenden, sagt der 23-jährige Linus von der Linksjugend Solid. „Engagement geht auch im Hintergrund, es gibt überall niedrigschwellige Angebote.“

Passend dazu singt „Gehirn mit Reis“: „Nein, nein, nein so soll meine Heimat nicht sein.“ Ihr bald erscheinendes Album mit ihrer erweiterten Band „Wortrausch“ haben sie im Rechenzentrum aufgenommen. „Wir sind dafür, dass es für immer stehen bleibt“, ruft Sänger Benny. Noch so ein Thema, das brodelt.

