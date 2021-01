Potsdam

Es ist die einfachste Sache der Welt: Wenn die Schule vorbei ist, wollen junge Leute Zuhause raus und in die eigenen vier Wände, sie wollen selbst bestimmen, was sie mit ihren Tagen, ihren Nächten, ihrem Leben anfangen. Was aber, wenn man ein Handicap hat und im Alltag auf Unterstützung angewiesen ist? Dann wird die einfachste Sache der Welt zu einer der schwersten.

In der WG können drei Erwachsene leben, wie es ihnen gefällt

Calvin Knicza (22) hat erlebt, wie es ist, Zwängen ausgeliefert zu sein und am Ende doch Glück zu haben. Er hat einen Platz in der ersten vom Oberlinhaus gegründeten Wohngemeinschaft für Menschen mit Beeinträchtigungen ergattert und ist happy. Schon länger habe er sich gewünscht, aus der Wohnstätte auf dem Babelsberger Campus auszuziehen und sein Ding machen zu können. Er fühlt sich wohl in der WG am Hubertusdamm. Dort können seit November drei Erwachsene leben, wie es ihnen gefällt. Sie können kommen, wann sie wollen. Gehen, wann sie wollen. Mitbringen, wen sie wollen. Sie können die Wände grün streichen oder blau oder gelb und um Mitternacht Spiegeleier braten. Einigen müssen sich die drei nur miteinander. Sie teilen sich Küche, Bad und Wohnstube. Jeder hat ein Zimmer für sich – und jeder bekommt die Unterstützung, die er braucht und wünscht. Sei es beim Einkaufen oder im Haushalt, bei Amts- oder Arztterminen.

Wenigstens vier weitere WGs für Menschen mit Behinderung möchte das Oberlinhaus in diesem Jahr gründen. An Interessenten mangelt es nicht, aber an geeigneten Wohnungen. „Wir suchen überall im Stadtgebiet“, sagt Tina Mäueler, bei den Oberlin-Lebenswelten zuständig für den Bereich Wohnen. „Wir suchen sowohl bei kommunalen als auch bei privaten Anbietern – und finden nichts.“ Daher habe man sich inzwischen direkt an den Kommunalen Immobilienservice (Kis) der Stadt und auch an ihre Immobilienholding Pro Potsdam gewandt. Die Oberliner sind nicht die ersten, die dort vorsprechen, denn WGs für Menschen mit Behinderung sind im Kommen. So haben Eltern die Initiative ergriffen, private WGs für ihre behinderten Kinder zu gründen, und beachtlichen Zuspruch im Bürgerhaushalt und bei den Stadtverordneten erhalten. Doch trotz aller Solidaritätsbekundungen bleiben barrierefreie, bezahlbare und WG-geeignete Objekte auf dem seit Jahren strapazierten Immobilienmarkt Mangelware.

Jeden Tag sind Mitarbeiter vor Ort und ansprechbar

„Vor allem bei privaten Vermietern stoßen wir auf Fragen und Unsicherheiten“, sagt Tina Mäueler. Man sei eben „irgendwie anders“, da nehmen viele Anbieter Abstand. „Studenten-WGs sind vermutlich mit ähnlichen Vorbehalten konfrontiert“, sagt Anja Heinicke, die die WG am Hubertusdamm aufgebaut hat. Im Gegensatz zur Studenten-WG sei in der Oberlin-WG allerdings jeden Tag ein Mitarbeiter vor Ort und ansprechbar. Vielleicht eine kleine Beruhigung für all jene Vermieter, die fürchten, dass die Bewohner ihre neue Freiheit zu sehr beanspruchen.

„Aber am Wochenende ist jeder mal dran mit Kochen“

Calvin macht einen ruhigen Eindruck. Jetzt sei es viel entspannter, mal Freunde mit nach Hause zu nehmen, sagt er. Auch die Nachbarn seien sehr nett – vorwiegend Familien und ältere Paare. Die Bushaltestelle liege quasi vor der Haustür – das sei vor allem für die beiden Mitbewohner gut, die zur Arbeit in die Werkstätten müssen. Er selbst habe es nicht weit, wenn er am Morgen das Haus in Richtung Lehrstelle verlässt. Er könne bequem zum Berufsbildungswerk (BBW) hinüberlaufen. Calvin absolviert gerade eine Ausbildung zum Koch. Da ist er in der WG-Küche sicher ein gefragter Mann? „In der WG sorgt jeder für sich allein, da gibt’s meistens Stullen. Aber am Wochenende ist jeder mal dran mit Kochen.“

Eines Tages will er mit seiner Freundin zusammenziehen

Calvin hat an der Comeniusschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung gelernt. Im Alltag braucht er noch ein wenig Hilfe, beispielsweise immer dann, wenn es darum geht, sich den Tag oder auch das Geld einzuteilen, seelische Angelegenheiten zu ordnen. Calvin möchte in der WG seine Selbstständigkeit stärken und ausbauen. Das Größte, was er sich vorstellen kann, ist es, eines Tages mit seiner Freundin zusammen zu ziehen und ganz allein für sich sorgen zu können. Anja Heinicke, die ihn begleitet, meint, dass er das schaffen kann.

Nicht nur Calvin, auch die Kultur in den Wohnstätten entwickelt sich. Tina Mäueler ist sich sicher, dass selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderung irgendwann einmal eine Selbstverständlichkeit wird und das gar nicht mal so lange dauert: „Die Generation der Eltern ändert sich. Die Träger ändern sich. Das Bundesteilhabegesetz schafft die Möglichkeiten. – Das ist gut so.“

