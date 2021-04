Potsdam

Rund 6000 Namen umfasst die Impfwarteliste der Stadt, etwa 3800 Potsdamer haben auf diesem Weg bereits eine Corona-Impfung oder zumindest einen Termin dafür bekommen. Doch nun stößt die Verwaltung mit der Liste an ihre Grenzen: Immer mehr Menschen tauchen trotz eines Termins nicht im Impfzentrum am Klinikum „Ernst von Bergmann“ auf.

Stadtsprecher Jan Brunzlow bestätigt auf MAZ-Anfrage: „Besonders in dieser Woche wurde uns zurückgespiegelt, dass viele Bürger nicht zum vereinbarten Impftermin erscheinen.“ Er sieht mögliche Gründe dafür auch innerhalb des Systems der Warteliste. Diese wurde Mitte März für diejenigen Potsdamer Leben gerufen, die zu den beiden höchsten Prioritätsgruppen gehören, aber laut Impfreihenfolge derzeit noch nicht an der Reihe sind. Dazu gehören beispielsweise Lehrerinnen und Erzieher, aber auch enge Kontaktpersonen von Schwangeren – sie alle sind grundsätzlich berechtigt, haben aber meist noch keine Einladung zum Impfen erhalten. Mit Hilfe der Warteliste auf der Internetseite der Landeshauptstadt sollten kurzfristig Termine vergeben werden können für Impfstoffdosen, die sonst verfallen würden.

Termine können nicht abgesagt werden

„Nach knapp vier Wochen stehen da natürlich auch Menschen drauf, die längst anderweitig geimpft wurden“, sagt Jan Brunzlow. Andere hätten sich mittlerweile trotz Berechtigung gegen die Schutzimpfung entschieden, seien im Moment des Termins nicht in der Stadt oder hätten andere Gründe wie eine akute Erkrankung, die einer Impfung entgegenstünde. „Anfangs konnten teils sehr kurzfristig Termine vergeben werden, heute liegen zwischen Eintragung und Terminvergabe unter Umständen auch mal drei oder vier Wochen“, so der Stadtsprecher.

Allerdings fehlt der Planungssoftware bisher die Option für potenzielle Impflinge, sich – aus welchen Gründen auch immer – wieder von der Liste nehmen zu lassen. „Die Software wurde entwickelt, um eine gemeinsame Liste für die Kassenärztliche Vereinigung und das Klinikum zu schaffen. Wir haben das erweitert um eine Schnittstelle, um Termine und Kontakte direkt einpflegen zu können“, sagt Jan Brunzlow. Nun soll nachgesteuert werden, um auch die Terminabsage zu ermöglichen, verspricht er.

Impflinge werden einzeln abtelefoniert

Bis dahin muss das Bergmann-Klinikum buchstäblich von Hand gegensteuern, um verpasste Termine und damit die Entsorgung übrig gebliebener Dosen der raren Impfstoffe zu vermeiden. Eine Mitarbeiterin telefoniere derzeit die Impf-Kandidaten ab, heißt es aus der Pressestelle des Klinikums. „Das ist natürlich ein riesiger Aufwand“, sagt auch Jan Brunzlow. „Aber wir wollen keine Impfdosis wegwerfen.“ Falls am Abend wirklich noch etwas verimpft werden muss, stünden Mitarbeitende des Krankenhauses auf einer weiteren, internen Warteliste, erklärt dessen Sprecherin Theresa Decker. Zwar sei der überwiegende Teil des Personals bereits geschützt. „Aber wir stellen ja fortlaufend neue Mitarbeitende ein, die sich dann impfen lassen können.“ Eine Aufweichung der vom Land Brandenburg vorgegebenen Priorisierung stünde derzeit nicht zur Debatte.

Aber kann im Bergmann-Klinikum überhaupt weiter in hoher Frequenz gegen das Coronavirus geimpft werden? Ob und wie der akute Impfstoffmangel im Land Brandenburg sich auf das Impfzelt des Klinikums auswirkt, kann derzeit dort niemand genau sagen. In den großen Impfzentren werden deshalb derzeit keine neuen Termine vergeben. Am Freitag würde die Bestellung für die kommende Woche anstehen, erklärt die Klinikums-Sprecherin. „Wir warten derzeit auf eine Rückmeldung aus dem Brandenburger Innenministerium zu den Impfstofflieferungen“, sagt sie.

Von Saskia Kirf