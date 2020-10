Potsdam

Nun also doch kein Halloween-Spaß im Blu. „Die beiden, für heute und dieses Wochenende geplanten Aktionen blu.AquaNACHT und Halloween müssen auf Grund der aktuellen Corona-Entwicklung kurzfristig abgesagt werden“, teilt Stadtwerke-Sprecher Stefan Klotz am Freitagmittag in einer Pressemitteilung mit. Am Donnerstag hieß es auf MAZ-Nachfrage noch, die Veranstaltungen finden unter Corona-Bedingungen statt.

Aktuelle Entwicklung zwingt zum Umdenken

Klotz bestätigt in seiner Mitteilung nochmal: „Beide Aktionen waren gemäß den geltenden Corona-Auflagen ordnungsgemäß geplant, angemeldet und genehmigt, aber die aktuelle Entwicklung erfordert hier zusätzliche Beschränkungen von Kontakten.“ Man bitte um Verständnis für die Kurzfristigkeit der Absage. „In diesen Stunden arbeiten unsere Mitarbeiter daran, die betroffenen Kunden über die Absagen und zum Umgang mit den dafür bereits erworbenen Tickets zu informieren“, so Klotz.

Der übliche Badebetrieb findet unter den Corona-Auflagen weiterhin statt –allerdings nur noch bis Sonntag. Ab Montag muss auch das Blu im Lockdown 2.0 schließen. Offen ist noch, ob das Blu als Sportstätte für das Schul- und Kita-Schwimmen sowie den Rehasport weiterhin geöffnet werden darf. „Hier warten wir noch auf die 6. Änderung zur SARS-CoV-2-Umgangsverordnung des Landes Brandenburg, welche für Freitagnachmittag angekündigt wurde“, so Klotz.

