Ins Schwimmbad gehen, ein paar Bahnen schwimmen, dann eine Runde rutschen und ab in die Sauna? Was vor Corona im Potsdamer Schwimmbad „blu" Alltag war, ist derzeit unmöglich – ein Wechsel zwischen den verschiedenen Bereichen pandemiebedingt untersagt. Doch ist das wirklich noch nötig? Das wollte die Linke-Stadtverordnete Tina Lange in einer Kleinen Anfrage von Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) wissen.

„Gerade jetzt im Sommer ist das „blu" häufig insgesamt so leer, dass dieses Verbot auch nicht mit der optimalen, da immer noch eingeschränkten, Auslastung begründet werden kann“, heißt es in der Anfrage der Linken.

Schwimmbad muss Corona-Auflagen beachten

In seiner Antwort begründete Mike Schubert die fehlenden Wechselmöglichkeiten zwischen den Bereichen mit den derzeit geltenden Auflagen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. „Im „blu" geschieht dies, indem für die drei Bereiche Sportbad, Familienbad und Sauna jeweils separat Zeitfenster und Kontingente festgelegt werden.“ Die Zeitfenster der drei Bereiche seien unterschiedlich lang und lägen nicht parallel. Zudem sei auch die Höhe der Kontingente jeweils unterschiedlich geregelt.

„Um die maximal mögliche Zahl der Besucher pro Bereich und Zeitfenster einhalten zu können, muss ein Wechsel der Bereiche verhindert werden“, begründet Oberbürgermeister Mike Schubert die Situation im „blu". Die 20er-Grenze der Sieben-Tages-Inzidenz sei für die Bereichsübertritte nicht maßgeblich. So lag die Inzidenz der Landeshauptstadt zur Zeit der Anfrage weit unter der kritischen Marke von 20.

Die Linken kritisieren fehlende Preissenkung

Der Übertritt in andere Bereiche „wird wieder möglich sein, sobald die Besucherzahlen gemäß 2. Sars-Co-2UmgV nicht mehr beschränkt werden müssen“, heißt es in der Antwort. Zudem wollte die Linke in der Anfrage wissen, wieso die Eintrittspreise im „blu“ nicht reduziert werden, „solange nur die eingeschränkte Leistung“ ohne den Bereichswechsel erfolge.

„Die Preise der einzelnen Bereiche im „blu“ gelten für den jeweiligen Bereich. Die vor Corona mögliche, zusätzliche Nutzung des Bereichs Sportbad für Gäste des Familienbades und des Sport- und Familienbades für Saunagäste stellt eine zusätzliche Leistung dar, die ohne Zuzahlung gewährt wird“, antwortet der Oberbürgermeister.

Zudem stellte die Linke die Frage, wie hoch die Auslastung der angebotenen Schwimmkurse seit Wiedereröffnung des Schwimmbads ist. Hier antwortete der Oberbürgermeister, dass die Kurse in der Bäderlandschaft Potsdam zu jeder Zeit sehr gut ausgelastet seien. Doch mussten die Schwimmbäder wegen der Corona-Pandemie öfter schließen, weshalb geplante Kurse unterbrochen oder gar nicht erst starten konnten.

Die Situation verprelle Kunden

„Um möglichst vielen Nichtschwimmern das Schwimmen lernen nach der Corona-Zwangspause zu ermöglichen, wurden nach der Wiedereröffnung des ,blu’ die maximal realisierbaren Kurse und Kursarten, inklusive verschiedener Zeitmodelle, angeboten“, heißt es in der Antwort vom Oberbürgermeister.

Zufrieden ist die Stadtverordnete Tina Lange mit den Antworten des Oberbürgermeisters nicht. Sie kritisiert, dass sich die Situation vermutlich noch über Monate hinziehen wird und „dass es insbesondere für Familien oder für Menschen, die Sauna und Sport verbinden wollen, keine optimalen Nutzungsmöglichkeiten des ,blu’ gibt, zumal bei gleichbleibenden Einzelpreisen“, wie sie in einer Mitteilung sagt. „So verprellt man Nutzer*innen nachhaltig.“

