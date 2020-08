Babelsberg

Es darf weiter geschwommen werden an der Steinstraße. Das Schwimmbad des Berufsbildungswerkes (BBW) am Oberlinhaus kann dank eines Betreiberwechsels offen gehalten werden. Das teilten das Oberlinhaus und die Schwimmschule Potsdam als neuer Träger am Freitag mit.

Halle war existenzwichtig für Schwimmschule

Die Wochen der Situations-Analyse und der Lösungsfindung für das einstige Therapiebad in der Steinstraße in Potsdam-Babelsberg seien positiv abgeschlossen worden, so das Oberlinhaus, das das Bad selbst nicht kostendeckend betreiben konnte, weil es für den Badebetrieb Bademeister beschäftigen musste. Künftig wird es einen reinen Kursbetrieb für 18 Nutzer geben, die eigene Schwimmlehrer mitbringen, aber auch eine Kraft dazu buchen können, die von der privaten Schwimmschule eingestellt wurde. Für die Schwimmschule Potsdam war die Halle bislang der wichtigste Kursort. „Ohne diese Halle wären uns viel uns viel zu viele Kurse weggebrochen“, sagte Schulbetreiber Steffen Ulbricht der MAZ.

Übergang zum 1. September

„Wir freuen uns, eine sehr gute Lösung für den Erhalt des Bades des Oberlin Berufsbildungswerks präsentieren zu können. Die Schwimmschule Potsdam wird ab 1. September neuer Betreiber sein. Hier haben sich zwei private Partner erfolgreich zusammengefunden“, sagt BBW-Geschäftsführer Andreas Koch.

Die Schwimmschule Potsdam war bislang externer Nutzer der Schwimmhalle. „Als ich hörte, dass das Oberlinhaus eine eventuelle Schließung des Bades in Erwägung zieht, habe ich nicht lange überlegt und sofort das Gespräch mit der Geschäftsleitung des Berufsbildungswerkes gesucht“, sagt Ulbricht. Er mietet die Halle für deutlich mehr als 10.000 Euro pro Monat an. Das Oberlin Berufsbildungswerk bleibt Eigentümer des Bades.

18 Kursanbieter in der Halle aktiv

Den Standort zu sichern und die Angebote für Schwimm-, Aquafitness und Rehakurse aufrecht zu erhalten, ist für Ulbricht das Wichtigste. Zu den Kursanbietern und Schwimmschulen im Haus gehören neben verschiedenen Gesellschaften des Oberlinhaus auch externe Anbieter wie Aquazumba, Aquafitness, AnniMotionSports, Starkids, Rochenkinder, AOK Nord-Ost, Rheumaligen Berlin und Brandenburg und Club Aktiv. Die Auslastung ist mit fast 100 Prozent gewährleistet.

Alle Kursteilnehmer können sich auf die Wiedereröffnung der Schwimmhalle und die Fortführung ihrer Kurse in einem hierfür hervorragend geeigneten Umfeld freuen. „Rund 1000 Unterrichtseinheiten im Monat können nun wieder allein durch die Schwimmschule Potsdam abgedeckt werden", erklärt Steffen Ulbricht, der hier ein in Bahnen geteiltes Becken von 16,60 Metern Länge und zehn Metern Breite nutzen kann, das man von allen Seiten umlaufen kann, wie bei einer richtigen Schwimmhalle.

Die Schwimmhalle des Berufsbildungswerkes am Oberlinhaus in der Steinstraße von Babelsberg. Quelle: BBW

Auch wenn mit 70 Wochenstunden die Badnutzung sehr gut ausgelastet ist, gibt es noch Zeitfenster, die gebucht werden können. Interessenten sollten allerdings zeitlich flexibel sein.

Künftig auch kleine Gastronomie

Für eine Weiterentwicklung der Angebote gibt es bereits einige Ideen. So möchte Ulbricht gern eine Versorgung mit ausgewählten Getränken und Imbiss für wartende Eltern und Kursteilnehmende anbieten. Neben Kaffee und Kuchen soll auch das Eis aus der Berufsbildungswerk-eigenen „Eismeierei Babelsberg“ angeboten werden. „Hierfür werden wir ein wenig umbauen müssen. Aber alles Schritt für Schritt“, sagt Ulbricht. Eine sanfte Öffnung für öffentliche Angebote soll ebenfalls möglich werden.

Ausgleich für Schulschwimmen

Der Schulchef sieht trotz des coronabedingten Ausfalls des Schwimmunterrichts der dritten Klassen keine Gefahr, dass Kinder nicht mehr schwimmen lernen. „Wer Kurse will und die dort bessere Betreuung bezahlen möchte, kann das auch. Wir haben nur sechs Wochen Wartezeit; dann sind wieder 250 Plätze frei.“

