Der Mauerbau vor 60 Jahren war ein schillerndes, historisches Ereignis. „Es wundert mich, dass diese Zäsur mit Blick auf die Untersuchungshaft der Staatssicherheit im Bezirk Potsdam bisher so wenig erforscht ist“, sagt der Historiker Sebastian Stude. Der wissenschaftliche Mitarbeiter der Potsdamer Gedenkstätte Lindenstraße trifft die letzten Vorbereitungen für die Ausstellung „1961. Geheimpolizei und Mauerbau im Bezirk Potsdam“, die zum Stichtag eröffnet werden soll. In zwei Räumen im ersten Stockwerk des Großen Holländischen Hauses, hinter dem die Staatssicherheit der DDR bis 1989 ein Untersuchungsgefängnis betrieb, möchte der 41-Jährige verschiedene Perspektiven auf die minutiös geplante staatliche Nacht- und Nebelaktion darstellen.

Der Historiker Sebastian Stude vor der Gedenkstätte Lindenstraße in Potsdam. Quelle: Karim Saab

Vor ihm liegen mehrere Balkendiagramme. Stude hat für jedes Jahr die Zahl der Inhaftierten ermittelt. Die mit Abstand höchste Zahl, nämlich 570, wurden 1953 im „Lindenhotel“ festgesetzt. Von 1960 zu 1961 sprang die Zahl der Untersuchungshäftlinge von 106 auf 191, wie er anhand von Akten feststellen konnte. Der Großteil der Ermittlungsverfahren 1961 wurde nach dem 14. August eingeleitet. Stude zeigt auf ein Blatt mit der Überschrift „Gründe der Haft“ und sagt: „Grenz- und Fluchtdelikte sowie ‚staatsgefährdende Propaganda und Hetze‘ werden mit dem Mauerbau zu Brot- und Butterthemen der Staatssicherheit.“ Der 13. August habe nicht nur für die Menschen, sondern auch für die Staatssicherheit einen krassen Einschnitt bedeutet. Stude spricht von einem „Strategiewechsel der Stasi“.

Dass einige Kommunisten mit dem Bau der Mauer auch die Hoffnung verbanden, der Sozialismus könne sich in einer DDR ohne offene Grenze freier entfalten, wurde verschiedentlich von staatsnahen DDR-Intellektuelle behauptet. Stude stellt das glatte Gegenteil fest. „Nach der Grenzschließung hat sich der Verfolgungsdruck auf tatsächlich oder vermeintlich Andersdenkende deutlich verstärkt. Die Staatssicherheit richtete ihre Arbeit nun nicht mehr gegen einen äußeren, sondern gegen einen inneren Feind.“ Paragrafen wie „staatsgefährdende Propaganda und Hetze“ kamen häufiger zur Anwendung. Stude will das in der Ausstellung mit Beispielen belegen.

Blick in eine Zelle, linka im Vordergrund ein Kübel als Toillette, rechts die Schlafpritsche. Quelle: Gedenkstätte Lindenstraße

Heinz K., Berufsschullehrer in Oranienburg, diskutiert 1961 im Lehrerzimmer kritisch die SED-Politik. Seine Erregung über die Kollektivierung und die Grenzschließung bringt ihm eine Untersuchungshaft im Potsdamer Gefängnis ein. Der 40-Jährige wird am 9. November 1961 festgenommen. Dabei kann er sich sogar auf die Vorgänge in der Sowjetunion berufen, wo im Oktober unter Leitung von Nikita Sergejewitsch Chruschtschow der XXII. Parteitag der KPdSU stattfindet.

Auf ihm wird nicht nur die große Verheißung verkündet, dass die Sowjetbürger schon zwanzig Jahre später im Kommunismus leben. Vor allem geht es in Moskau um die „Entstalinisierung“, während in der DDR der Personenkult um Walter Ulbricht anhält. Weil Heinz K. angeblich eine „faschistische Ideologie“ vertritt und westlichen Rundfunk höre, sei er für die Ausbildung und Erziehung junger Menschen ungeeignet, stellt das Gericht fest. Heinz K. wird in Potsdam wegen „staatsgefährdender Propaganda und Hetze“ zu 20 Monaten Gefängnis verurteilt.

Für dieses Foto vom Stasi-Untersuchungsgefängnis in der Lindenstraße in der Potsdamer Innenstadt wurde die Fotografin im November 1959 verhaftet und verhört. Quelle: Gedenkstätte Lindenstraße

Stude interessiert sich nicht nur für die Opfer, sondern auch für die Motivation der Täter. Leitende Sachbearbeiterin des Falles ist die drei Jahre jüngere Emmi Fischer, geborene Tschiltschke. Sie war bei Machtantritt der Nationalsozialisten Mitglied der Sozialistischen Arbeiterjugend. Bis 1949 arbeitet sie in unterschiedlichen Betrieben und in der Landwirtschaft und beginnt 1950 eine juristische Ausbildung, die sie jedoch abbricht. Der Staatssicherheit genügen ihre Kenntnisse. Von 1954 bis 1974 arbeitet sie in Potsdam als Vernehmerin. Ihre Vorgesetzten bescheinigen der Frau mit dem Dienstgrad „Leutnant“ Kompromisslosigkeit, Härte, „Klassenbewusstsein“ und „Ergebenheit zur Partei“. In Verhören Anfang der 1960er Jahren nennt sie Häftlinge „Drecksweib“ und „Miststück“.

Unprofessionelles Personal

Stude erklärt: „Anfang der 1960er Jahre verfügte die Staatssicherheit noch nicht über Spezialisten, die die eigene Juristische Hochschule durchlaufen haben. Sie agieren oft unprofessionell und schlagen auch immer wieder über die Strenge.“ Intern sei festgestellt worden, dass die Haftanstalt überbelegt ist und personell unterbesetzt, so der Kurator.

Comic gibt es kostenlos

Während in der Ausstellung die Gedenkstätte Lindenstraße mit Fakten und Dokumenten aufwartet, soll eine Begleitpublikation drei Lebensgeschichten jugendgerecht nacherzählen. Stude zieht ein Blatt aus einem Stapel, das einen Screenshot zeigt. In neun Fenstern sitzen insgesamt zwölf Personen vor ihrer Computerkamera. „Per Videokonferenz ist es uns während der Pandemie gelungen, Zeitzeugen und Künstler miteinander bekannt zu machen.“ Comic-Zeichner haben sich von ehemaligen Insassen der Untersuchungshaftanstalt ihre Geschichten genau erzählen lassen. Das etwa 80 Seiten starke Comic-Buch befindet sich gerade im Druck und kann dank einer großzügigen Förderung durch die Landeszentrale für politische Bildung sogar kostenlos abgegeben werden.

Birgit Weyhe zeichnete die Lebensgeschichte von Carl-August von Halle. Hier ein Ausschnitt. Quelle: Birgit Weyhe

Birgit Weyhe, eine der renommiertesten deutschen Comic-Zeichnerin, stellt die Lebensgeschichte von Carl-August von Halle dar. Der Westberliner Student verhalf 1961 mehreren DDR-Bürgern durch die Berliner Kanalisation zur Flucht. 1961 wurde er von einer Stasi-Frau aus Potsdam-Babelsberg verraten und kam ins Untersuchungsgefängnis in Potsdam.

33 Menschen rausgeschmuggelt

Thomas Henseler und Susanne Buddenberg zeichneten das Schicksal von Hartmut Richter. Nach einem ersten gescheiterten Versuch glückte ihm 1966 bei Dreilinden die Flucht durch den Teltowkanal. 1975 wurde er verhaftet, als er auch noch seine Schwester rausholen wollte. Bis dahin hatte er 33 Menschen aus der DDR geschmuggelt und wurde dafür wegen „staatsfeindlichen Menschenhandels“ zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Nach fünf Jahren kaufte ihn die Bundesrepublik frei.

Teuer bezahlt

Familie Grunzel wollte Ende der 1980er Jahre die DDR verlassen, weil sie sich im Westen eine bessere medizinische Versorgung für ihre chronisch kranke Tochter Steffi versprachen. Gegen die Ablehnung des Antrags protestierte das Ehepaar öffentlich und wurde 1988 in der Potsdamer Lindenstraße inhaftiert. Diese Erlebnisse erzählt Ulla Loge in einer Bildgeschichte.

Kurve ging 1989 nach oben

Die Grunzels waren 1988 zwei von 234 Inhaftierten. Auf dem Blatt, das die Fallzahlen von 1952-1989 darstellt, schlägt die Kurve in den letzten Jahren der DDR noch einmal kräftig nach oben aus. Die Revolution 1989 verhinderte allein in Potsdam, dass 256 Menschen aus politischen Gründen ein Prozess gemacht werden konnte.

Von Karim Saab