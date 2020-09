Babelsberg

Versprechen müssen eingehalten so werden. So haben es die Eltern ihrer Tochter Sarah beigebracht. Doch was passiert, wenn sie ein Versprechen einlösen muss, was ein anderer für sie gegeben hat? Und wie weit wird gegangen, um das Versprochene einzulösen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Sophie Linnenbaum in ihrem Kurzfilm „Das Mensch“. Entstanden ist er im Rahmen von „Waiters“, ein gemeinsames Projekt der Filmuniversität Potsdam und des RBB. Sechs Kurzfilme sind hierbei von sechs Regiestudierenden der Filmuni gedreht worden, die alle in der Gastronomie angesiedelt sind. Ab Samstag, 26. Septemer werden sie im RBB ausgestrahlt.

Das Besondere: Alle Regisseure kommen aus der selben Regieklasse, die im Jahr 2013 startete. Es ist das erste Mal, das ein Jahrgang zusammen ein solches Projekt angegangen ist, sagt Can Togay, Professor für Stoffentwicklung an der Filmuni Babelsberg. „Eine Gruppe, die so stark zusammenarbeitet kommt nicht so oft vor, die Gruppendynamik ist hier wirklich sehr intensiv“, sagt er. Aus dieser Dynamik seien Synergien entstanden, die allen Filmen gut getan hätten. Unterstützt haben sich sowieso alle, beispielsweise, indem sie die Regieassistenz bei den jeweils anderen übernommen haben.

Szene aus „Und weinen können“ von Michael Fetter Nathansky. Quelle: Christoph Eder

Preisgekrönte Filmemacher

Neben Sophie Linnenbaum sind an dem Projekt Sophia Bösch, Natalia Sinelnikova, Hans Henschel, Jonas Ludwig Walter und Michael Fetter Nathansky beteiligt. Mehrere der Filmemacher sind für ihre Werke schon mehrfach ausgezeichnet worden. Sowohl Linnenbaum, als auch Bösch und Fetter Nathansky gewannen den Deutschen Kurzfilmpreis. Mit den Filmen „Rå“ und „Gabi“ waren Sophie Bösch und Michael Fetter Nathansky jeweils auf der Berlinale vertreten. Und auch im Hintergrund waren preisgekrönte Akteure beteiligt: Dascha Dauenhauer, die teilweise den Soundtrack zu den „Waiters-Filmen geschrieben hat, wurde in diesem Jahr für ihre Filmmusik zu „ Berlin Alexanderplatz“ mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet. Auch sie studierte an der Filmuniversität Potsdam.

Faszinierend ist: Alle Filme sind komplett unterschiedlich und ergänzen sich doch gegenseitig. Das liegt nicht nur an der übergeordneten Gastronomie-Verortung, sondern vor allem an dem Blick auf menschliche Emotionen, auf all das, was ganz tief drinnen verborgen ist.

Surreale Albtraumatmosphäre

In Sophie Linnenbaums Geschichte, um die gerade konfirmierte Sarah, wird Hässliches zu Tage gebracht: Die Tochter versucht den Ansprüchen ihrer Eltern gerecht zu werden und muss schließlich für die Hochmütigkeit ihres Vaters einen schmerzhaften Preis zahlen. Das ästhetisch schöne Luxusrestaurant wird hier zum surrealen Albtraumort, aus dessen bedrückender Atmosphäre es kaum ein Entrinnen gibt.

Ähnlich unangenehm wird es für die Protagonistin in Natalia Sinelnikova Film „Die unsichtbare Frau“, mit dem die Reihe am 26. September startet. Denn sie wird in einem Restaurant einfach nicht beachtet. Im Gegensatz zu der jungen Sarah, findet sie aber ein Mittel sich aus ihrer Lage zu befreien.

Szene aus „Epilog“ von Jonas L. Walter. Quelle: Jonas L. Walter

Männer, die Emotionen zeigen

Befreiend sind auch die Bilder von emotionalen Männern, die in den Filmen gezeigt werden. In Michael Fetter Nathanskys „Und weinen können“ diskutieren zwei Freunde in einem Döner-Imbiss über ihre verwirrten Gefühle. Mit so einer liebevoll beobachteten Kodderschnauze, in herrlichem Slang, dass man sie am liebsten fest drücken möchte.

Jonas Ludwig Walters „Epilog“ erzählt von einem älteren Herren, der zwischen Weinen und Wut schwankend um seinen verstorbenen Freund. „Arschloch“ sagt er am Ende des Films nur – so viele gemischte Emotionen wie hier steckten selten in diesem Wort.

Und dann ist da Sophia Böschs „Vom Warten und Fliegen“. Der Kurzfilm erzählt von einem Vater, der über die Arbeit in einem Café seine Tochter vergessen hat. Als sie bei ihm auftaucht, versuchen beide zunächst über die Verletzungen und Schuldgefühle hinwegzusehen –bis die Fassade bröckelt. Schon in ihrem Berlinale-Film „Rå“ hat sich Bösch mit Geschlechterbildern auseinandergesetzt. Damals erzählte sie von einer jungen Frau in der Männerdomäne Jagd, jetzt von einem Vater, der versucht, das Bild vom starken Mann aufrechtzuerhalten. „Mich interessiert das thematisch sehr“, sagt sie. Vor allem, ob der Druck, ein gewissen Maskulinitätsbild aufrecht zu erhalten, von ihm selbst oder von außen ausgeht.

Szene aus „Vom Warten und Fliegen“ von Sophia Bösch. Quelle: A. Medianikova

Erinnerung an Prä-Coronazeiten

Die Rollen, welche Menschen automatisch einnehmen, zeigt auch Hans Henschel in seinem Film „Ach, Carl“. Zu sehen sind hier übrigens zwei ehemals in Potsdam bekannte Theatergesichter: Carl-Darsteller Florian Schmidtke war Ensemblemitglied am Hans Otto Theater, sein Chef wird gespielt von Saro Emirze, der eine Zeit lang beim Neuen Globe Theater mitspielte.

Carl arbeitet in einem Restaurant und muss seine Eltern bewirten, die sich anschauen wollen, wo ihr Sohn arbeitet. Dabei brechen alte Konflikte auf und der erwachsene Carl muss aufpassen, dass er nicht wieder zum Kind wird.

Das Restaurant als emotional aufgeladener Entfaltungsraum – ein Thema, das sich durch die „Waiters“-Filme zieht. Und das sie ein Stück weit auch zu einem nostalgischen Monument fast vergessener Prä-Coronazeiten macht. Gespräche ohne Masken oder Berührungen zwischen Fremden dürfte es heute so nicht mehr geben.

Spielzeiten der 6 Filme „Die unsichtbare Frau"“von Natalia Sinelnikova läuft am 26. September um 3 Uhr. „Und weinen können“ von Michael Fetter Nathansky läuft auch am 26. September um 3.10 Uhr. „Vom Warten und Fliegen“ von Sophia Bösch läuft am 10. Oktober um 1.20 Uhr. „Ach, Carl“von Hans Henschel läuft am 17. Oktober um 1.10 Uhr. „Das Mensch“ von Sophie Linnenbaum läuft am 24. Oktober um 0.50 Uhr. „Epilog“ von Jonas L. Walter läuft am 31. Oktober um 1.05 Uhr. Alle Filme sind auch in der RBB-Mediathek abrufbar.

Von Sarah Kugler