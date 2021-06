Potsdam

Musik und Transparente: Auf dem Bassinplatz in Potsdam wurde am Samstagnachmittag gegen die Flüchtlingspolitik der Europäischen Union protestiert. Mit dem Motto „Frontex wegblasen“ richte man sich vor allem gegen eine „tödliche EU-Abschottungspolitik“, hieß es seitens der Veranstalter rund um die Initiative Seebrücke Potsdam.

Demo und Konzert gegen EU-Flüchtlingspolitik. Quelle: Varvara Smirnova

Es ging zum einen gegen die Flüchtlingslager im Mittelmeerraum sowie gegen den Einsatz der EU-Grenzpolizei Frontex. Kritisiert wurde, dass Deutschland dies mit der Beteiligung der Bundespolizei unterstützt. Zugleich wollten die Veranstalter Spenden für die medizinische Versorgung der Flüchtenden auf der Balkan-Route sammeln.

„Brände, Stürme, Überschwemmungen und Polizeigewalt sind Alltag für die Menschen in den griechischen Lagern“, hieß es weiter, „auch neun Monate nach dem Brand in Moria leben zehntausende Menschen unter unwürdigen und lebensbedrohlichen Bedingungen.“ Zudem seien hunderte Geflüchtete im Mittelmeer ertrunken und Tausende wurden zurückgewiesen.

Warum der Protest in Potsdam? „Mit dem Bundespolizeipräsidium ist Potsdam einer der Ausgangspunkte für die organisierte Menschenverachtung an den Grenzen Europas“, begründet Seebrücke den Protest in der Landeshauptstadt. Die Bundespolizei stelle 1200 Beamte in den Dienst von Frontex. „Darüberhinaus gehören Abschiebungen zum Tagesgeschäft der Bundespolizei“, werfen die Kritiker der Behörde vor.

Aufforderung an Scholz und Baerbock

Bundestags-Wahlkampf spielte auch eine Rolle. Seebrücke fordert von den Potsdamer Spitzenkandidaten Annalena Baerbock (Grüne) und Olaf Scholz (SPD), zugleich Kanzlerkandidaten, dass sie die Forderungen etwa nach Schließung der Abschiebeabteilung der Bundespolizei und nach der sofortigen Evakuierung aller Flüchtlingslager an der EU-Außengrenze unterstützen.

Von Alexander Engels