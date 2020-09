Potsdam

Nach dem Migrantenbeirat der Landeshauptstadt mahnt nun auch die Initiative Seebrücke Potsdam, bei der geplanten Auflösung der Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete keine halben Sachen zu machen. Der Beschluss, den die Stadtverordneten am 3. Juni gefasst hatten, sei zwar überfällig und grundsätzlich zu befürworten: Er wecke bei vielen Bewohnern in den Sammelunterkünften die Hoffnung auf ein menschenwürdiges Wohnen, zudem könne Potsdam eine bundesweite Vorbildfunktion einnehmen, sagte Simon Wohlfahrt von der Seebrücke am Dientagabend im Sozialausschuss. „Das Konzept, das bisher vorliegt, ist für uns allerdings ambivalent – es ist ein Anfang.“

Oberstes Ziel sind für die Seebrücke normale Wohnungen

Die Initiative kritisiert, dass die Stadt trotz des Beschlusses weiterhin mit Sammelunterkünften plane und so an einer „kasernierten Form des Wohnens“ festhalte. Es genüge nicht, Mehrbettzimmer in de Heimen abzuschaffen, Rigipswände zu ziehen und zusätzlich Container – etwa für Küchen und Bäder – aufzustellen. Offenbar fürchtet die Initiative, dass im Zuge der Corona-Prävention, die den Beschluss zur Auflösung der Sammelunterkünfte erheblich angeschoben hatte, Provisorien geschaffen werden, die letztlich doch über Jahre bestehen könnten. Ab sofort kurzfristige Maßnahmen zum Infektionsschutz zu ergreifen und in den Heimen wohnungsähnliche Zustände zu schaffen, sei sicher nicht verkehrt. Oberstes Ziel müsse laut Seebrücke aber sein, eine flächendeckende Versorgung mit normalen Wohnungen und Wohnverbünden in Verzahnung mit einer integrativen, stadtteilbezogenen Sozialarbeit zu etablieren und bis spätestens Ende 2022 die Sammelunterkünfte aufzulösen. An diesem Prozess seien die Bewohner von Anfang an zu beteiligen, zum Beispiel mit einer umfangreichen Umfrage zu ihren Bedürfnissen.

Ausländerbehörde soll Auszug erlauben

Zudem fordert die Seebrücke, dass die Ausländerbehörde der Stadt grundsätzlich die Erlaubnis zum Auszug erteilt. „Eine Wohnpflicht in Gemeinschaftsunterkünften ist nicht zwingend vorgeschrieben“, so Wohlfahrt. „Der Auszug ist grundsätzlich für alle Bewohner und Bewohnerinnen unabhängig ihres Aufenthaltsstatus’ zu erlauben.“

Die Vorsitzende des Migrantenbeirats, Maria Pohle, stimmt zu. „Von den 1000 Menschen, die derzeit in Potsdam in Gemeinschaftsunterkünften leben, sind 800 berechtigt auszuziehen – das können sie formell aber nur mit einer Auszugserlaubnis von der Ausländerbehörde.“ Diese habe im vergangenen Jahr allerdings nur sechs mal eine Auszugserlaubnis erteilt. „Es wurden zwar auch nur 56 Anfragen gestellt – aber sechs von 56 ist immer noch zu wenig“, so Maria Pohle.

Migrantenbeirat fordert einheitliches Verfahren zur Auszugs-Erlaubnis

Auch die Bearbeitungsquote der Anträge auf Auszug sei miserabel. „Uns liegen mehrere Beschwerden dazu vor – besonders in den letzten drei Monaten“, so Maria Pohle. Sie kritisiert, dass es nach wie vor keine klaren Kriterien, kein einheitliches Verfahren zur Entscheidung über den Auszug aus der Gemeinschaftsunterkunft gibt – trotz mehrmaliger Absprache mit der Ausländerbehörde. „Es geht nicht darum, plötzlich alle mit Wohnungen zu versorgen, sondern einfach um ein grundsätzliches Recht, sich einen Wohnraum in Potsdam zu suchen und die Gemeinschaftsunterkunft dafür zu verlassen. Dies würde auch zur angestrebten Entlastung der Kapazitäten in Gemeinschaftsunterkünften führen, was für die Umsetzung des Beschlusses förderlich wäre.“

Von Nadine Fabian