Unter dem Motto „All Camps Are Bad - Kein weiterer Winter in den Lagern!“ hat die „ Seebrücke Potsdam“ bei einer Demonstration am Sonntag die sofortige Evakuierung der Flüchtlungslager auf den griechischen Inseln und aller anderen Lager an den europäischen Außengrenzen gefordert. Der Marsch von rund 120 Menschen führte am frühen Abend vom Platz der Einheit zum Landtag.

„Die Brände in Moria und auf Samos, Stürme, bei denen die Zelte der Geflüchteten weggespült wurden und Erdbeben im Herbst haben erneut dramatisch gezeigt: Die Lager bieten keinen Schutz“, erklärte die „ Seebrücke“. Mit dem Winter kämen nun nicht nur vermehrt Stürme und Regen, sondern auch noch die Kälte. Die Situation in den Lagern und an den EU-Außengrenzen sei nach wie vor menschenunwürdig und lebensgefährlich.

Deshalb fordert die „ Seebrücke“ eine „Politik der Solidarität und Aufnahme anstelle eines EU-Migrationspaktes, der auf Abschottung und Abschiebungen setzt.“ Diese „menschenrechtswidrige Politik, die ihre Augen wieder und wieder vor dem Leid tausender Menschen verschließt“, müsse jetzt ein Ende finden, hieß es: „Wir fordern sichere Fluchtwege und mit ihnen auch eine Entkriminalisierung der Seenotrettung.“ Die Blockade von Schiffen müsse aufhören. Stattdessen brauche es eine „Migrationspolitik, die die Rechte der fliehenden und geflüchteten Menschen an erste Stelle setzt.“ Die europäischen Staaten und vor allem Deutschland müssten „die katastrophalen Lager noch in diesem Winter evakuieren.“

