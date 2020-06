Potsdam

Am 14. Juni wird das von Potsdam koordinierte kommunale Bündnis „Städte Sicherer Häfen“ ein Jahr alt. Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) zieht eine positive Bilanz aus den zurückliegenden zwölf Monaten. Es habe nicht nur den „Politics Award“ in der Kategorie Menschenrechte erhalten, sondern auch viele Mitstreiter gefunden.

Bündnis aus 57 Kommunen

Das Bündnis wurde bei dem von der Initiative Seebrücke veranstalteten Kongress „Sichere Häfen. Leinen los für kommunale Aufnahme“ gegründet. Inzwischen gehören dem Bündnis 57 Kommunen an. Das Bündnis vernetzt Kommunen, die aus Seenot gerettete Flüchtlinge aufnehmen wollen. „Mit unserer Bereitschaft zur zusätzlichen Aufnahme Geflüchteter wollen wir unseren Beitrag leisten, um die unmenschlichen Bedingungen der Unterbringungen Geflüchteter in den Lagern an den EU-Außengrenzen zu beenden“, sagt Schubert, „es ist gut und wichtig, dass sich die Landeshauptstadt Potsdam hierbei auf ein breit aufgestelltes Bündnis stützen kann.“

Spendensammlung in Potsdam bring 12.000 Euro

Seit Oktober 2019 hat Potsdam die Aufgabe der Koordinierungsstelle übernommen. Die Reise einer Delegation Bündnisvertretern und der Initiative Seebrücke Ende Februar 2020 nach Lesbos habe deutliche Signale für die unverzügliche Aufnahme von Schutzsuchenden aus den Lager gesendet, so das Rathaus in einer Pressemitteilung. Das Bündnis „ Potsdam! bekennt Farbe“ hatte anschließen zu einer Spendenaktion für Camp „Moria“ auf Lesbos aufgerufen. Im Zuge dessen konnten bislang 12.000 Euro eingeworben werden.

