Berlin/Sanssouci

Die Skulptur des Segnenden Christus kehrt am 30. August an ihren Platz im Atrium der Friedenskirche zurück. Das hat Martin Engel, der Metallrestaurator der Schlösserstiftung, am Montag bei einem Besuch der Restaurierungswerkstatt Haber & Brandner in Berlin-Weißensee bekanntgegeben.

Ende Oktober 2020 hatten sie die charismatische Plastik wegen dringenden Sanierungsbedarfs dorthin gebracht.

Elektrizität im Wasserbad

Denn die Figur, eine Kopie des 1821 geschaffenen Marmor-Christus der Kopenhagener Frauenkirche, ist aus teilweise nur blattdünnem Material gefertigt.

Elektrizität in einem Wasserbad sorgte bei der Herstellung dafür, dass sich auf der Oberfläche von speziell präparierten Gipsformen Kupferpartikel sammelten: Ergebnis des Prozesses war ein neuer Segnender Christus als Galvano-Hohlkörper.

Martin Engel und Franka Görike mit dem Segnenden Christus in der Werkstatt. Quelle: Volker Oelschläger

Die Galvanoplastiken waren in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beliebt, weil sie im Gegensatz zu Figuren mit anderer Beschaffenheit sehr leicht waren.

Erste Überraschung in der Werkstatt war laut Projektleiterin Franka Görike, dass der Segnende Christus dennoch mehr als eine Tonne auf die Waage brachte: „Wir waren ein bisschen überrascht, dass die Skulptur doch so schwer ist.“ Erklärung sind im Inneren zur Stabilisierung der fragilen Hülle angebrachte Bleifragmente.

Füße als besonderer Problembereich

Besonderer Problembereich der 1851 angefertigten Christus-Skulptur sind laut Görike die Füße. Zwar wird die Plastik von einem senkrechten Stahlträger und nunmehr zwei in Brust- und Beinhöhe horizontal gesetzten Bügeln im Inneren stabilisiert.

Die Füße des Segnenden Christus gelten als besonderer Problembereich. Quelle: Volker Oelschläger

Der Wind zerrt trotzdem an dem 3,49 Meter hohen Kunstwerk, kann es ins Schwingungen versetzen, die vor allem in Bodennähe für Anspannung sorgen. Folge dieser Belastung waren Risse und geplatzte Nähte.

Wesentliche Arbeitsgänge in der Werkstatt waren die Erkundung und Ausbesserung des Inneren – hinein kamen sie über die an den Sohlen offenen Füße der Christus-Figur – und die Reparatur von Schäden an der Oberfläche. In einem letzten Schritt vor der Heimkehr wird eine schützende Wachsschicht mit langer Haltbarkeit aufgetragen.

Hauchdünne Haut in den Fingerspitzen

Teile des Transportkäfigs mit den Schutzbandagen sind bereits zwischen Schraubstock und Amboss in einer Ecke der Werkstatt platziert. Die Skulptur wird auf dem Rücken liegend mit Gesicht und Händen zum Himmel auf die Reise gehen.

Ein Klebeband am Zeigefinger zeigt an, dass an dieser Stelle noch gearbeitet werden muss. Quelle: Volker Oelschläger

Auch das Wissen über die Beschaffenheit der Plastik wurde in der Werkstatt präzisiert. An ihren dicksten Stellen misst die Kupferdecke nach Angaben von Projektleiterin Görike drei Millimeter, an ihren fragilsten etwa im Bereich der Fingerspitzen sei sie wirklich hauchdünn.

Die Schlösserstiftung hat nach Angaben von Metallrestaurator Engel im Park Sanssouci drei solcher Galvanoplastiken im Bestand.

Öffentlich ist die Büste der Juno Ludovisi an der Nordseite des Orangerie-Schlosses. Ein kleinerer Knabe mit Schale, der ebenso wie der Segnende Christus von August Winkelmann angefertigt wurde, sei wegen seines schlechten Zustandes dauerhaft im Depot.

Größte Galvanoplastik in der Region

Die Christus-Figur der Friedenskirche ist laut Engel eine der größten Galvanoplastiken im Raum Berlin-Brandenburg. Kleinere solcher Skulpturen seien in Preußen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts „massenhaft“ produziert worden, so der Metallexperte. Erst in den 1920er Jahren seien sie aus der Mode gekommen.

Der etwas kleinere Segnende Christus an der Bismarckstraße in Berlin-Steglitz. Quelle: Volker Oelschläger

Auch vom Segnenden Christus gebe es kleinere Exemplare auf verschiedenen Friedhöfen. Eine rund 1,70 Meter hohe Skulptur steht gut sichtbar auf dem Gelände eines Grabsteinhandels in Berlin-Steglitz an der Bismarck-/Ecke Bergstraße.

Der Segnende Christus der Friedenskirche war zuletzt vor gut 20 Jahren in der Werkstatt. Damals dauerte die Aufarbeitung der Skulptur gut sieben Jahre, war der Platz im Atrium von 1993 bis 2000 verwaist.

Die Sanierung der Statue ist ein Nebenschauplatz der laufenden Grundsanierung der Friedenskirche. Im September soll nach Auskunft von Hans-Jürgen Krackher, Sprecher des Kirchbauvereins, mit der Einrüstung des Campanile begonnen werden.

Sanierungsbeginn für Campanile

Teile des Transportkäfigs und Bandagen für die Heimkehr des Segnenden Christus stehen schon bereit. Quelle: Volker Oelschläger

Auf 4,3 Millionen Euro wird der Aufwand für die Reparatur des morschen Turms geschätzt, der zuletzt vor mehr als 100 Jahren grundlegend erneuert worden ist. Die Betondecken der Zwischenebenen sind marode, die gusseiserne Wendeltreppe rostzerfressen, einzelne Sandsteinsäulen nicht mehr tragfähig.

Bei starkem Wind schwanke der Bau schon beträchtlich, sagte Frank Karaus, der zuständige Baubereichsleiter bei der Schlösserstiftung, im September 2020 beim Start einer Spendenkampagne für die damals noch fehlenden letzten 500.000 Euro.

Mit der Sanierung des Turms als nächster großer Baustelle seien „die schlimmsten Sachen behoben“, sagt Krackher: „Fundament und Dach wurden in den letzten Jahren bereits erfüllt.“ Aber: „Kirchen sind ewige Baustellen. Da ist immer was zu tun. Wenn du unten fertig bist, musst du oben wieder anfangen.“

Von Volker Oelschläger