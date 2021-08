Drewitz

Wenn Rosemarie und Berthold Spatz (beide 71) aus ihrer Wohnung am Rande von Drewitz ins Viertel blicken, sehen sie in eine grüne Schneise. Vor sechs Jahren wurden zwei Aufgänge des querstehenden Wohnblocks 300 Meter weiter am anderen Ende des Hertha-Thiele-Weges abgerissen, dadurch öffnete sich der Durchgang zur Konrad-Wolf-Allee und – auf der anderen Seite – weiter zum Guido-Seeber-Weg.

Das „Grüne Kreuz“ ist der neue Mittelpunkt des jüngsten und letzten DDR-Neubauviertels in Potsdam, und es war der Fixpunkt der Planer beim 2012 begonnenen Umbau zur Gartenstadt: „Dahinten ist schon das Stern-Center“, sagt Rosemarie Spatz: „Und in drei oder vier Jahren sehen wir dort dann neben der Stern-Plaza vier neue Wohntürme.“

Das Ehepaar Spatz lebt im vierten Stock in einer großräumigen Dreieinhalb-Zimmerwohnung in der Conrad-Veidt-Straße. Die beiden Töchter sind seit mehr als zehn Jahren aus dem Haus.

Eine Neubauwohnung im Grünen

Ihren großen Balkon haben sie auf der anderen Seite. Auch da ist es grün: „Die Bäume vor dem Wohnzimmer, es ist unheimlich, wie die gewachsen sind“, sagte Berthold Spatz. Weiter hinten liegt die Parforceheide. Dazwischen rauscht leise der Verkehr der A115. „Die Autobahn klingt wie ein Wasserfall“, sagt Berthold Spatz, „früher konnte man den Verkehr auch sehen.“ Rosemarie Spatz späht zum Himmel: „Der Falke – da ist er wieder!“

Großbaustelle Drewitz im April 1988. Quelle: Christel Köster

Im Juni 1991 sind sie in Drewitz eingezogen: „Als der Bundestag seinen Umzug von Bonn nach Berlin beschlossen hat, haben wir gerade das Zimmer der älteren Tochter eingerichtet“, sagt Rosemarie Spatz. Vorher wohnten sie fast 20 Jahre in einem Hinterhof Am Neuen Markt. „Schwer vermietbar“, sagt sie. Ihr Mann zählt auf: „Ein Zimmer, eine kleine, unbeheizbare Küche und eine Kammer. Die Toilette eine halbe Treppe tiefer.“ Aber er habe das Meiste für seine drei Mädels „wunderbar erweitert und hergerichtet“.

Nach der Wende fiel jenes Haus an eine Erbengemeinschaft. „Die Gewoba hat gesagt, natürlich bekommen Sie eine Wohnung. Aber wir können Ihnen nur das Neueste bieten.“ Und dann, sagt sie, „standen wir hier unten: Die Straße war noch nicht gemacht. Nirgendwo war etwas angelegt. Und wir wollten unbedingt die Wohnung mit dem großen Balkon!“

Wohnung mit Heizung und Warmwasser

„So viel Platz hatten wir noch nie. Die Wohnung war schön und hell. Wir hatten allen Luxus, den wir noch nie hatten. Fernheizung, Warmwasser. In der alten Wohnung haben wir ja noch Kohlen und Asche getragen.“ Ihr Haus sei der letzte Block gewesen, der im damaligen Neubauviertel bezogen wurde. Familie Spatz gehört zu den letzten Zugezogenen der ersten Generation von Neu-Drewitzern.

Ladenzeile und Markt auf der „Rolle“ genannten Drewitzer Fußgängerzone im November 1993. Quelle: Christel Köster

Zwei Jahre habe es noch gedauert, bis die Straßen gelegt und das Wohngebiet begrünt wurde, erzählen sie. Sonst aber sei alles Nötige dagewesen: „Das hat ja früher gut geklappt, dass alles da war, was für die Lebenssicherung wichtig war“, sagt sie: „Kindergärten waren da, zwei Schulen, eine Kaufhalle.“ Bis in die Innenstadt seien es 20 Minuten mit dem Auto gewesen und nicht viel mehr mit der Straßenbahn.

Als sie einzogen, war das Kirchsteigfeld nebenan „völlig leer. Ackerland. Wir haben dort mit den Kindern Drachen steigen lassen“. Das vor 25 Jahren errichtete Nachbarviertel sei „nicht so besonders schön“, sagt Rosemarie Spatz: „Ich finde, die Leute wohnen dort dichter als wir. Die Architektur ist natürlich anspruchsvoller. Aber auf meinen Fahrradtouren komme ich dort immer an einem Gebäude vorbei, von dem der Balkon abgestürzt ist.“ Das einzige, was sie am Kirchsteigfeld liebe, sei die kleine übersichtliche Kaufhalle.

Erstaunen über Flaneure im Stern-Center

Auch der Stern spiele in ihrem Alltag kaum eine Rolle: „Ich gehe dort auf den Johannes-Kepler-Platz zum Markt. Aber sonst – wenn ich erst mal in der Bahn sitze, kann ich auch in die Innenstadt fahren.“ Zweite Ausnahme sei das Jagdschloss Stern mit seinem Veranstaltungsprogramm.

Im Stern-Center habe sie nach ihrem Eintritt in den Ruhestand zeitweilig gearbeitet, „weil es mir zu Hause zu langweilig wurde. Und zwar in einem wunderbar duftenden Zigarrenlanden. Und dabei habe ich festgestellt, dass viele ihre Freizeit im Stern-Center verbringen. Das würde mir nie einfallen.“

Rosemarie Spatz ist aktives Mitglied der Potsdamer Bibliotheksgesellschaft, dem Förderverein der Stadt- und Landesbibliothek. Zum 75. Defa-Jubiläum hätten sie im Verein überlegt, in Drewitz Stadtrundgänge durch die nach Filmleuten benannten Straßen anzubieten: „Ich sagte, das können wir gerne machen. Aber wir haben ja auch einen Verein bei uns im Viertel, und ich nehme dann mal Kontakt auf.“

Defa-Jubiläumsfestival am „Grünen Kreuz“

Das Begegnungszentrum Oskar, von dem sie sprach, ist im September Ausrichter eines Filmfestivals zum Defa-Jubiläum. Die Großleinwand steht am Grünen Kreuz. Mit Partnern wie der Kammerakademie, der Filmuniversität, der Defa-Stiftung und der Bibliotheksgesellschaft wird die halbe Stadt daran beteiligt sein. „Sogar mein Film wird gezeigt“, sagt Rosemarie Spatz: „In unserer Abiturzeit 1967 war ,Heißer Sommer‘ der Hit.“ Sie könne leider nicht hin, „weil ich an diesem Tag im Wahlbüro sitze“.

Der Gartenstadt-Umbau sei ein großer Gewinn für das Viertel, sagen die Eheleute. „Das allerwichtigste, die Initialzündung war, die Konrad-Wolf-Allee in eine Parkanlage umzuwandeln. Das war vorher wirklich eine Rennstrecke. Der Lkw-Verkehr, alles ging da durch.“ Und mit dem Grünen Kreuz habe Drewitz das Zentrum bekommen, das das Havel-Nuthe-Center nicht sei. Auch der Priesterweg am Rande des Viertels sei neu gemacht worden, sagt Berthold Spatz: „Der ist jetzt fantastisch. Als wenn Sie auf Rügen auf einer Alleestraße unterwegs sind.“

Ende der 1990er Jahre hätten sie darüber nachgedacht, Drewitz zu verlassen: „Einfach, weil damals Viele weggezogen sind. Viele Bekannte von hier und auch vom Stern. Aber das relativiert sich alles. Und es sind auch wieder nette Leute nachgekommen.“ Mittlerweile, sagt Rosemarie Spatz, habe sie „das Gefühl, dass viele junge Familien mit kleinen Kindern herziehen“. Sicher auch, weil die Mieten anders seien als etwa im Bornstedter Feld: „Eigentlich ist alles okay. Oder jedenfalls fast alles.“

Sorgen wegen geplanter neuer Hochhäuser

Sorgen bereiteten ihnen die geplanten Hochhäuser am Stern-Center. Sie haben eine Eingabe geschrieben. Ihre Fragen seien nicht beantwortet worden, man habe sie auf eine Anhörung verwiesen: „Hochhäuser in dieser Geballtheit bringen keinen Vorteil“, sagt Berthold Spatz: „Außer für den Bauherren natürlich. Ich denke wirklich, dass es soziale Verwerfungen geben wird. Das ganze Umfeld stimmt doch dann nicht mehr, weder kulturell noch sozial.“

Rosemarie Spatz mit einer historischen Aufnahme von ihrem Balkon. Heute blickt sie von dort aus in dichtes Grün. Quelle: Varvara Smirnova

Dass Drewitz stadtweit nicht das beste Image hat, könnten sie „eigentlich nicht verstehen“, sagt Berthold Spatz: „Sicher wohnen hier mehr Ausländer und sozial Schwache, aber für uns macht sich das nicht so bemerkbar.“ Um 2015 habe sie sich schon Sorgen gemacht, sagt Rosemarie Spatz, „als sehr viele Flüchtlinge kamen“. Probleme kenne sie allerdings nicht aus eigenem Erleben. Wenn es aber Probleme gäbe, „dann muss man was sagen. Ich finde, das generelle Problem ist, dass man nicht miteinander spricht.“

Dass Fernsehmoderator Günter Jauch Potsdams Plattenbauten als „Notdurftarchitektur“ bezeichnete, habe sie geärgert, sagt Rosemarie Spatz: „Ich meine, man muss schon überlegen, was man sagt.“ Wieder versöhnt hat sie dann aber sein Engagement für die Arche in Drewitz.

„Die Natur rund um unsere Wohnung wird mir fehlen“

„Eigentlich“, sagt Berthold Spatz, „ist es schön, hier zu wohnen. Wir können es jetzt richtig genießen. Wir haben Platz, wir können raus ins Grüne. Wir können vernünftig einkaufen.“ „Ich kenne einfach viele Leute, mit denen ich mich gut verstehe“, sagt Rosemarie Spatz. Allerdings hätten sie nie den kulturellen Kontakt zur Innenstadt verloren, zur Bibliothek, zu den Museen, zum Nikolaisaal: „Wir machen mindestens einmal im Monat einen Rundgang über die Freundschaftsinsel. Und unsere goldene Hochzeit haben wir vor wenigen Wochen im Inselhotel auf Hermannswerder gefeiert.“

Die Vorstellung, sich in einigen Jahren um eine barrierefreien Wohnung bemühen zu müssen, mache sie traurig, sagt Rosemarie Spatz: „Die Natur rund um unsere Wohnung wird mir fehlen.“ Hinter den Robinien, Eichen, Fichten und Kiefern vorm Balkon rauscht der Verkehr: „Heute ist es nicht laut“, sagt sie: „Das hängt vom Wind ab. Wenn wir woanders sind, frage ich meinen Mann immer: Hörst du das nicht? Ich höre die Stille.“

Von Volker Oelschläger