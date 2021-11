Potsdam

Die Hängepartie um den Chefposten in der Unteren Denkmalschutzbehörde im Rathaus geht weiter: Nach dem Ausscheiden von Leiterin Andrea Behrendt zum 1. April dieses Jahres wurde die Stelle im Juli von der Stadtverwaltung neu ausgeschrieben. Am 20. August war Bewerbungsschluss. Doch auch jetzt ist die Nachfolge-Frage offenbar immer noch nicht geklärt. „Das aktuelle Auswahlverfahren zur Bereichsleitung Untere Denkmalschutzbehörde befindet sich noch in Bearbeitung“, erklärte Pressesprecherin Christine Homann kürzlich auf Nachfrage. Eine „schnellstmögliche Besetzung“ der Stelle sei beabsichtigt. Darüber hinaus könne man sich nicht zu allen Details eines laufenden Stellenbesetzungsverfahrens äußern.

Goldene Brücken für Andrea Behrendt

Damit ist dieser wichtige, stadtbildprägende Bereich in der Kommunalverwaltung mittlerweile seit Anfang 2018 leitungsmäßig in unsicheren Gewässern. Vor fast vier Jahren schied der damalige Langzeit-Stadtkonservator Andreas Kalesse aus Altersgründen aus dem Amt aus. Die Suche nach einem Nachfolger beziehungsweise einer Nachfolgerin zog sich daraufhin mehr als ein Jahr hin. Der Grund: Die Stelle musste zweimal ausgeschrieben werden, ehe der Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) seine Wunschkandidatin Andrea Behrendt im Amt begrüßen konnte. Diese hatte sich nämlich anstatt des eigentlich vorgesehenen Angestelltenverhältnisses eine Verbeamtung gewünscht, was erst im zweiten Anlauf klappte.

Behrendt: Kaum in Potsdam – schon wieder fast weg

Doch mit Behrendts Amtsantritt im März 2019 nahm das Drama um die neue Leiterin der Potsdamer Denkmalbehörde erst recht seinen Lauf. Wie bald darauf auf Umwegen bekannt wurde, hatte die Bereichsleiterin nämlich schnell Abwanderungswünsche. Mehrfache Bewerbungen auf einen Chefposten im Essener Rathaus scheiterten jedoch, teilweise sogar begleitet von juristischen Auseinandersetzungen. In Potsdam hatte sich Behrendt unterdessen krankschreiben lassen.

Im Frühjahr dieses Jahres kam dann endlich das finale Kapitel in der Fast-Endlosgeschichte: Nachdem Behrendt ihre Tätigkeit im Rathaus seit ihrem Amtsantritt lediglich ein paar Monate aktiv ausgeübt hatte, nahm sie im April ihren Hut.

„Schnellstmögliche“ Neuausschreibung

„Die Neuausschreibung der Bereichsleitung in der Denkmalpflege soll schnellstmöglich erfolgen“, hieß es damals aus der Verwaltung. Über die Umstände beziehungsweise das Zustandekommens von Behrendts Ausscheiden teilt das Rathaus nichts mit. Bis heute ist nichts über Andrea Behrendts weiteres berufliches Schicksal bekannt geworden.

In der Stellenausschreibung für die Behrendt-Nachfolge suchte die Verwaltung jemand mit Hochschulabschluss, bevorzugt in Architektur, Geografie, Landschaftsarchäologie, Geoinformatik, Grabungstechnik, Bauingenieurwesen, Landschaftsarchitektur oder einer vergleichbaren Studienrichtung. Alternativ zum Studienabschluss wurde auch die „Laufbahnbefähigung des Höheren Dienstes in der Denkmalpflege und im Denkmalschutz“ akzeptiert.

Sowohl Angestellten- als auch Beamtenstatus möglich

Mitbringen solle die zukünftige Bereichsleitung zudem mindestens drei Jahre Berufserfahrung sowie Führungserfahrung in der öffentlichen Verwaltung in den Bereichen Bauen oder Denkmalpflege, hieß es. Laut Ausschreibung sei eine Anstellung für Behrendts Nachfolge im Angestellten-, aber auch im Beamtenstatus möglich.

Von Ildiko Röd