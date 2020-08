Potsdam

Niemand kann in diesen Tagen sicher sagen, wie sich der Corona-Lockdown auf all jene Menschen ausgewirkt hat, die mit dem Rückhalt einer Selbsthilfegruppe leben. Wie Alkoholkranke und von Drogen, von Medikamenten oder Glücksspiel Abhängige ohne den regelmäßigen Gedankenaustausch klargekommen sind. Wie Menschen mit Ängsten, mit Burnout oder mit Essstörungen. Wie trauernde oder mitleidende Angehörige. „Wir müssen deutschlandweit vor allem bei den Suchtgruppen leider von vielen Rückfällen ausgehen“, sagt Oliver Geldener, Vereinsvorsitzender des Potsdamer Sekiz. „Es sind auch vermehrt Depressionen und Suizide zu befürchten.“ Keine Frage: Für viele Menschen in und um Potsdam ist es eine riesige Erleichterung, dass das Sekiz – das Selbsthilfe-, Kontakt- und Informationszentrum – in der Hermann-Elflein-Straße die Türen wieder geöffnet hat.

Das 1991 gegründete Sekiz ist in der Hermann-Elflein-Straße zu finden – hier der Vereinsvorsitzende Oliver Geldener. Quelle: Bernd Gartenschläger

Anzeige

Auf rund 120 Selbsthilfegruppen bringt es die Landeshauptstadt. Die Hälfte ist im Sekiz zu Hause. Dort stand seit dem 13. März alles außer den Telefonen still. Bis auf den Hausmeister, der die Ruhe zum Renovieren nutzte, zogen sich die Mitarbeiter zwar ins Homeoffice zurück, blieben mit den Leitern und Mitgliedern der Gruppen aber in Kontakt. Auch die Ratsuchenden selbst übten in der ungewissen Zeit Zusammenhalt: „Die Jüngeren haben Gruppentreffen per Zoomkonferenz abgehalten, von den Älteren haben sich viele Briefe geschrieben“, sagt Oliver Geldener.

Weitere MAZ+ Artikel

Bei der Stadt Druck gemacht

Dennoch habe er bei der Stadt regelmäßig darauf gedrungen, dass das Sekiz schnellstmöglich wieder öffnen dürfe – dass es letztlich erst Anfang Juni soweit war, habe viele Gründe. Dass es nicht noch einmal zu einer derartigen Zwangspause kommt, sei inzwischen von Landesseite verbürgt. „ Selbsthilfe ist systemrelevant – wir sind systemrelevant. Das hat uns das Gesundheitsministerium bestätigt“, so Oliver Geldener. Er gehe fest davon aus, dass das Sekiz und die Selbsthilfegruppen, die sich dort treffen, ihre Aufgabe bei einem weiteren Lockdown erfüllen können: „Wir sind ein offener Ort – wir wollen und müssen es bleiben.“

Der Lockdown machte auch vor dem Sekiz nicht Halt. Hausmeister Andy Hauschild renovierte während der Zwangspause die Gruppenräume. Quelle: Bernd Gartenschläger

Obwohl das Sekiz seit nunmehr zwei Monaten wieder geöffnet ist: Von einem Normalbetrieb kann keine Rede sein. Auch im Sekiz sind die Auflagen, die eine Verbreitung des Coronavirus verhindern sollen, allgegenwärtig und nicht immer leicht zu handhaben. Abstand und Hygiene sind wie überall oberstes Gebot. „Wir lüften öfter als ohnehin schon und die Tische werden nach jedem Gruppentreffen desinfiziert.“ Auf dass sich niemand zu nahe kommt, wurden die Gruppenräume genau vermessen und mit Möbelrücken und gelbem Klebeband so hergerichtet, dass auf den ersten Blick klar ist, wo genau die Grenzen des neuen Anstands verlaufen.

Weniger Platz für Teilnehmer

Das bedeutet, dass in den Räumen weniger Menschen platznehmen dürfen. Bereits an den Türen ist angeschlagen, wie vielen Teilnehmern es erlaubt ist, sich im jeweiligen Raum gleichzeitig aufzuhalten. „Wir stoßen an unsere Grenzen“, sagt Oliver Geldener. Innerhalb der Allianz für die Selbsthilfe (Alise), über die man beispielsweise mit der Pro Potsdam und der Arbeiterwohlfahrt vernetzt ist, könne man aber für den Ernstfall einen größeren Raum erbitten. Im Moment komme man gerade noch hin. Das liege vor allem daran, dass viele Teilnehmer Angst haben, in ihre Gruppen zurückzukehren – das Sekiz ist traditionell Anlaufstelle für etliche Risikogruppen. Ein weiterer Faktor: Die Schach-, Rommé- und anderen geselligen Begegnungsrunden bleiben bis auf Weiteres abgesagt.

Hygiene und Abstand sind auch im Sekiz oberstes Gebot. Quelle: Bernd Gartenschläger

Der Lockdown, der eingeschränkte Betrieb – das alles schlägt sich auch auf die Finanzen nieder. Zwar genießt das Sekiz eine städtische Förderung fürs Personal. Den Rest muss der gemeinnützige Verein aber allein reinholen – zum Beispiel über die Teilnehmer. Jeder zahlt pro Treffen einen symbolischen Obolus von einem Euro. Das summiert sich – nun auch im Minus-Bereich. „Am Ende des Jahres wird uns ein vierstelliger Betrag fehlen – und das ist unsere Rechnung ohne zweite Welle“, so Geldener. Spenden seien da hoch willkommen. Gerade sucht das Sekiz auch nach Tischen – noch so eine Corona-Folge.

Neugründung während des Corona-Lockdowns Eine Woche vor dem Corona-Lockdown hatte das Sekiz angekündigt, dass sich eine Selbsthilfegruppe „Porno-Sucht“ in Gründung befindet. Dafür haben sich bisher noch keine Interessenten gefunden – aber noch gilt das Angebot. Das Phänomen Porno-Sucht werde laut Sekiz in der Gesellschaft verschwiegen, sei aber gerade unter Männern recht häufig: Diskretion ist garantiert. Dem Thema „Nahtod-Erfahrungen“ widmet sich eine weitere Gruppe in Gründung. Mitglieder suchen zudem die Selbsthilfegruppe „Emotions Anonymous“, deren Thema die Verbesserung emotionaler und seelischer Gesundheit ist, und die Gruppe „Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) und komplexe PTBS“. Interessierte können sich direkt per E-Mail an hilfe@sekiz.de wenden oder telefonisch unter 0331/6200280. nf

Von Nadine Fabian