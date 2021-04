Potsdam

Wohin mit Omas Lampe? Den Skiern? Dem Karton mit den Büchern? Da hängen ja Erinnerungen dran oder das ist doch viel zu schade zum Wegwerfen – aber zu Hause steht das nur im Weg herum. Mit Platzproblemen haben viele Menschen zu kämpfen. Im Laufe des Lebens häufen sich so einige Dinge an. Längst haben professionelle Lagerraum-Anbieter aus der Not ein Geschäft gemacht – auch Potsdamer nutzen sie.

Lösung der Platznot: das Hotel der Dinge

Zum Beispiel Lukas Gundermann und Tim Schneider. Für sie sind die Lagerräume der Firma My-Place-Selfstorage in der Friedrich-Engels-Straße zur Lösung des Dilemmas geworden. Doch lagern sie in ihren Abteilen ganz unterschiedliche Dinge und aus ganz verschieden Gründen.

Aber was ist My-Place genau? Als ein „Hotel der Dinge“ beschreibt Mitarbeiterin Heidrun Bögge die 3300 Quadratmeter große Potsdamer Lagerhalle, in der 480 Abteile in jeglichen Größen bereitstehen. Von der Camping-Ausrüstung bis zum alten Kinderwagen, „die Leute lagern einen bunten Mix“, sagt sie.

Potsdamer aller Altersgruppen haben Bedarf

Kundinnen und Kunden aller Altersgruppen seien vertreten. Rentner, die sich nicht von ihren alten Büchern trennen könnten, oder Studenten, die auf der Suche nach einer neuen WG sind und temporär ihre Sachen unterbringen müssten. Auch Gewerbetreibende, die Platz für ihre Waren benötigen, würden sich Lagerräume mieten. Die Gründe, weshalb sich Privatpersonen für ein Abteil entscheiden, sind oft dieselben, erklärt Bögge: „Zu Hause reicht der Platz für meine ganzen Sachen nicht mehr aus, doch ich kann mich nicht von ihnen trennen. Ich brauche sie zwar nicht mehr, aber ich möchte wissen, dass sie noch da sind.“

Dieses Gefühl kennt Lukas Gundermann (58). Er hatte sich bereits kurz nach der Eröffnung des Potsdamer Standortes von My-Place im Jahr 2018 ein knapp drei Quadratmeter großes Abteil gemietet. Nach sechs Jahren im Ausland hatten nicht mehr all die schönen Dinge seiner Familie in die Potsdamer Wohnung ohne Keller gepasst. Alte Spielzeuge aus seiner Kindheit und Kuscheltiere von seinen Kindern, die mittlerweile schon fast erwachsen sind, befinden sich in Kisten verstaut in seinem Lagerraum. „Das sind emotionale Dinge, an denen man hängt“, sagt er. Auch ein alter DDR-Globus steht im Abteil.

Klopapier-Vorrat fürs Wohnmobil bei My-Place in Potsdam

Auf den ersten Blick irritierend wirkt die große Packung Toilettenpapier, die auf der Spitze der Kisten thront. Doch „das ist kein normales Klopapier“, erklärt Gundermann – und auch kein Corona-Hamsterkauf, scherzt er. Es sei ein spezielles, sich leichter auflösendes Toilettenpapier für ihr Wohnmobil, das seine Frau im Dutzend im Angebot gekauft habe. Auch sperrige Artikel, die zum Wohnmobil dazugehören, bringt Gundermann im Lagerraum unter.

In den vergangenen Wochen, als er von Winter- auf Sommersachen umgeräumt hat, sei er mindestens einmal pro Woche am My-Place-Standort gewesen, berichtet er. Die großen Koffer von seinen Auslandsreisen sind nun wieder mit Winterkleidung befüllt. Auch die Langlauf-Ausrüstung hat ihren Weg zurück in das Lager gefunden. Diese hatte Gundermann rausgeholt als Schnee lag, um auf ihnen seine Bahnen durch Park Sanssouci zu ziehen. Wenn es heiß wird, wird er die Ventilatoren mit nach Hause nehmen, die momentan noch im Lager stehen.

Arbeits-Utensilien aussortiert in Miet-Abteil

Hingegen nutzt Tim Schneider (45) aus Michendorf seinen Lagerraum nicht, um private Gegenstände unterzubringen, sondern aus beruflichen Gründen: „Das Abteil ist durch meine Arbeitssachen schon so voll, dass für Privates gar kein Platz mehr wäre“, sagt er. Er ist Außendienstmitarbeiter im Vertrieb für Medizintechnik und verkauft unter anderem Reanimationspuppen für Erste-Hilfe-Kurse oder Dummies für Ausbildungen in Krankenhäusern. Einige dieser Puppen hat er in Kisten im Lagerraum untergebracht.

Die schwerste unter ihnen, die samt Kiste rund 30 Kilogramm wiegt, kommt dann ins Lager, wenn er im Urlaub ist. Ansonsten braucht er sie für Kundentermine, weshalb sie dann in seinem Auto liegt. Auch Messestände und Messewägelchen sind im Lager untergebracht. Da momentan wegen Corona fast keine Messen stattfinden, auf denen er seine Produkte ausstellen könnte, bleiben diese überwiegend im Abteil. So ist sein Lagerraum seit vergangenem Jahr immer gut gefüllt.

„Du oder Dein Material – einer muss raus“

Früher hätte er all sein Arbeitsmaterial zu Hause gelagert. „Doch dann hat meine Frau irgendwann gesagt: Entweder du oder dein Material – einer muss ausziehen“, erzählt er lachend. Zwar wohnt er in einem Haus, doch das hat keinen Keller. Deshalb habe er verzweifelt nach einem Lagerraum gesucht. Im Oktober 2018 war er einer der ersten Mieter am Potsdamer My-Place-Standort. Damals begann er mit einem ein Quadratmeter großen Abteil und wechselte zweimal die Größe. Aktuell ist sein Lagerraum knapp drei Quadratmeter groß.

Verzichten könne er auf sein persönliches Lager mittlerweile nicht mehr. Er könne sich gar nicht mehr vorstellen, all seine Arbeitsmaterialien im Haus zu lagern: „Diese Sachen würde ich mir definitiv nicht wieder nach Hause holen wollen“, sagt er.

