Seltene Luftbilder: Rundflug über das Potsdam von 1921

Potsdam

Vertraut und fremd zugleich mutet Potsdam auf den alten Luftbildern an. Das Neue Palais ganz erhebt sich über den umliegenden Park, der kein Ende zu haben scheint, sondern anders als heute noch mit der Umgebung verschmolzen scheint. Kein Campus, keine modernen Siedlungen waren im Jahr 1921 im Umfeld des Schlosses zu finden.

Im Sommer vor fast 100 Jahren hat der Berliner Ingenieur Erich Ewald die Technik der Flugzeugfotografie über Potsdam ausprobiert. Seine Flüge führten ihn über Sanssouci und die Altstadt bis zum Berliner Wannsee. Heute zumeist verloren gegangene Schilfgürtel säumen die Ufer der Havel. Die Innenstadt zeigt sich noch unversehrt. Gänzlich unverändert zu heutigen Tagen sind unzählige Boote auf den Gewässern unterwegs.

Anzeige

Zur Galerie 100 Jahre nach ihrer Entstehung sind die Potsdamer Luftbilder des Ingenieurs Erich Ewald erstmals in einem Buch veröffentlicht worden. 1921 war er mit dem Flugzeug über Potsdam unterwegs.

„Ich gehe da mit der Lupe ran und bin fasziniert“

„Ich gehe da mit der Lupe ran und bin fasziniert, was für Details man sieht“, sagt Wolfgang Holtz. Dem Berliner Heimatforscher und langjährigen Leiter des Steglitzer Heimatmuseums ist es zu verdanken, dass die Fotografien von Erich Ewald nun erstmals veröffentlicht werden konnten. In dem mit viel Liebe gemachten Buch „ Rundflug über das alte Potsdam“ zeigt der Elsengold-Verlag die insgesamt 23 Potsdamer Motive.

Wolfgang Holtz ist Berliner Heimatforscher und hat die Luftbilder Erich Ewalds von 1921 über Potsdam für ein Buch zur Verfügung gestellt. Quelle: Peter Degener

„Gerade in der Vereinigung der landschaftlichen Schönheit mit diesen Werken der Architektur, in der Durchdringung der Landschaft mit den Bau- und Kunstschöpfungen liegt das, was uns in so starkem Maße nach Potsdam zieht“, schrieb Erich Ewald am 23. Juni 1921. Da war der in Charlottenburg geborene Ingenieur und Baumeister 36 Jahre alt, war Oberlehrer an der Staatlichen Baugewerbeschule Neukölln und arbeitete zugleich am Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht im Preußischen Handelsministerium. Vier Tage später wurde er zum „Sachverständigen für das Luftbildwesen“ ernannt.

Erich Ewald (1884-1947) war Lichtbildoffizier und Luftbildpionier. Quelle: Militärhistorisches Museum Gatow

Seine Kompetenz: Er geriet 1914 als Kriegsfreiwilliger im Ersten Weltkrieg in die fotografische Abteilung der Marineflieger und kümmerte sich in deren „Photobude“ um Luftbilder der Front. Durch zahlreiche Verbesserungen fiel er auf, wurde Leiter der Abteilung und war bei Kriegsende „Stabsbildoffizier“. In der Weimarer Republik arbeitete er in verschiedenen Ministerien. 1933 wechselte er ins Luftfahrtministerium, wo er die zivile Bildstelle leitete und Landkarten erstellte. Daneben verfolgte er seine Leidenschaft für Heimatkunde und Kunstgeschichte, hielt Vorträge, führte Exkursionen an. Er überlebte den Krieg. Doch im Hungerwinter 1946/1947 starb Erich Ewald mit nur 63 Jahren in Berlin.

Die frühe Fotografie im Berliner Raum ist ein Schwerpunkt der Sammelleidenschaft von Wolfgang Holtz. 30 Jahre ist es schon her, dass die Tochter Erich Ewalds auf den Museumsleiter zuging – und ihm einen großen Teil des Nachlasses überreichte. „Das waren nicht nur Luftbilder, das meiste waren Fotos von Exkursionen mit Studenten zwischen Aachen und Königsberg.“

Und wenn er im Himmel über Berlin, Potsdam oder märkischen Dörfern war, hat Ewald nicht einmal selbst fotografiert. „Er ist auch nicht geflogen. Er hatte einen Piloten dabei und er hat bestimmt, welche Motive gemacht werden. Er war Ingenieur“, wiederholt Holtz, was ihm Erich Ewalds Tochter über die Arbeitsweise des Vaters gesagt hat.

Ewald schrieb eine Doktorarbeit über das Luftbild – sie ist sieben Seiten lang

Auch die Doktorarbeit Ewalds hat seine Tochter an Holtz übergeben. „Das war sicher die erste Arbeit über das Luftbild. Er war ein Pionier“, sagt Holtz. Auf nur sieben Seiten Text schildert der angehende Doktor der Ingenieurwissenschaften im Jahr 1920 die Möglichkeiten, die „das Luftbild im Dienste des Städtebaues und Siedlungswesens“ – so der Titel der Arbeit – den Menschen eröffnen werde.

„Die Flugzeugphotographie ist ein neuzeitliches Hilfsmittel, das Möglichkeiten der Verwertung und der Arbeitserleichterung und -erweiterung auf zahlreichen Gebieten bringt. […] Es wird wertvolle unterstützende Dienste leisten im Vermessungswesen, im gesamten Bau- und Siedlungswesen, für den Verkehr, für volkswirtschaftliche Zwecke, im Unterricht und in der wissenschaftlichen Forschung“, schreibt Ewald.

Titel der Dissertation Ewalds über „Das Luftbild im Dienste des Städtebaues und Siedlungswesens“ von 1920. Quelle: Peter Degener

Doch auch die Ästhetik geht dem Ingenieur nicht ab: „Die anschauliche Wiedergabe der Wirklichkeit spricht eindrucksvoll zu uns, der Blick von dem ungewohnten Standort regt das Interesse an und läßt das Bild im einzelnen studieren.“ Das gilt erst recht für die Luftbilder von Potsdam.

Ewalds Essay über die Stadt und seine Landschaft aus dem Sommer 1921 ist in dem kleinen Bildband zum Vorwort avanciert. Darin kommentiert der Ingenieur den Rundflug und jede der Abbildungen selbst. Sein Resümee: „Überall also planvolle Anordnung, eine Gliederung der Natur nach architektonischen Gesichtspunkten, eine Einfügung von Kunstwerken in die Gartengestaltung.“

Info: „ Rundflug über das alte Potsdam“, 30 Euro, 60 Seiten, 30 Abbildungen, Elsengold Verlag Berlin

Von Peter Degener