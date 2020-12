Babelsberg

Mit dreifacher Leistung sendet Schlager Radio B2 ab sofort sein Programm ins Land: Um auf der UKW-Frequenz 97,0 nicht mehr nur wie bisher mit 630 Watt, sondern ab sofort mit 2000 Watt nach Potsdam und ins Umland funken zu können, stellte der Sender am Freitag am Babelsberger Horstweg die Antennen auf seinem Sendemasten neu ein. Die Leistungserhöhung war von der Bundesnetzagentur im Oktober genehmigt worden.

Der Funkturm am Horstweg ragt 40 Meter in die Höhe. Quelle: Bernd Gartenschläger

40 Meter ragt die Antenne neben der Nuthestraße in die Höhe und sorgt dafür, dass das Programm des Regionalsenders im gesamten Stadtgebiet jetzt deutlich besser zu empfangen ist, so Geschäftsführer Oliver Dunk. Auch Werder werde in guter Qualität erreicht. Insgesamt können nun 240 000 Brandenburger Musik und Nachrichten über diese Frequenz (97,0) Schlager Radio B2 hören. Insgesamt seien es 1,5 Millionen, so Dunk.

Die alternativen Frequenzen für das Potsdamer Umland sind 94,0 und 106,0 MHz.

Von Konstanze Kobel-Höller