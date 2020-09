Potsdam

Die Landeshauptstadt hat zu wenige Pflegedienste – und diese sind im Stadtgebiet auch noch sehr ungleich verteilt. Das teilt die Stadtverwaltung auf eine Anfrage der CDU mit.

18 Senioreneinrichtungen in Potsdam

Die Situation der Altenpflege sei „sowohl im ambulanten wie auch im stationären Pflegebereich als angespannt“, so die Einschätzung der Stadt, die dafür Zahlen der Pflegekassen zu Diensten vorlegt. Demnach gibt es 18 Seniorenheime in der Stadt. Von diesen sind allein acht im Bezirk Potsdam West/Innenstadt/Nördliche Vorstädte, aber kein einziges in den nördlichen Ortsteilen und Sacrow.

Fünf stationäre Einrichtungen gibt es in der Region Schlaatz/Waldstadt I und II/ Potsdam Süd, drei in Potsdam Nord, zwei in Stern/ Drewitz/Kirchsteigfeld und nur eine in Babelsberg/Zentrum Ost. Die 36 ambulanten Dienste sind etwas gleichmäßiger übe die Stadt verteilt, allerdings ist der Potsdamer Norden mit den peripheren Ortsteilen klar unterversorgt im Vergleich zur Kernstadt.

Stadt kann Pflegedienste nicht anordnen

Die Stadt selbst habe „keinen direkten Einfluss auf die Angebotsstrukturen“, stellt das Rathaus fest. Aber sie hat 2017 den Runden Tisch zur Pflege gegründet und will nun das Netzwerk „Älter werden in Potsdam“ initiieren.

Es können nur potenzielle Pflegestandorte in die Planung neuer Quartiere aufgenommen werden. Das gilt auch für den neuen Stadtteil Kramp­nitz, wo „die planerischen Grundvoraussetzungen für die Ansiedlung von Einrichtungen gesundheitsbezogener Infrastruktureinrichtungen“ geschaffen wurden. „Es laufen jedoch Vorabstimmungen mit der Kassenärztlichen Vereinigung, um eine gesundheitsbezogene Infrastruktur zur Verfügung stellen zu können“, teilt die Verwaltung mit. So sollen Grundstücksausschreibungen die Eignung für Arztpraxen berücksichtigen.

Demenz-Dorf in Krampnitz geplant

Außerdem ist eine große Pflegeeinrichtung vorgesehen. „Die konkreten Planungen der Entwicklungsmaßnahmen in Krampnitz sehen die Errichtung eines sogenannten Demenz-Dorfes vor“, schreibt die Verwaltung. Wie berichtet plant das Rote Kreuz eine Wohnanlage, die einerseits auf die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz und anderer Pflegebedürftige eingeht, andererseits mit ihren Angeboten allen Krampnitzern offensteht.

Von Alexander Engels