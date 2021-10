Potsdam

Auf heftige Kritik stößt die Massenkündigung von Mietern der Josephinen-Wohnanlage. Mehr als 100 Senioren erhielten am Donnerstag einen Brief, der ihnen die Wohnungen im Block an der Burgstraße in der Potsdamer Innenstadt kündigt. Der Betreiber, die Soziale Grundbesitzgesellschaft Potsdam (SGG), sieht nach eigenen Angaben wegen erheblicher Verzögerungen bei Umbauprojekten keine Möglichkeit mehr, ihre Angebote zu erhalten und will das Haus schließen.

Linke-Fraktionschef: „Alle Möglichkeiten ausschöpfen“

„Das Agieren der Marseille-Kliniken ist ein Skandal und muss sofort gestoppt werden“, sagt Stefan Wollenberg, Fraktionsvorsitzender der Potsdamer Linken. Die SGG ist eine Tochtergesellschaft der MK-Kliniken, von Gründungsgesellschafter Ulrich Marseille. „Senior:innen das Dach über dem Kopf zu kündigen, weil man sich bei einer Baumaßnahme offensichtlich verkalkuliert hat, ist an Menschenverachtung kaum zu überbieten“, so Wollenberg weiter. Die Wohnanlage sollte in öffentlicher Hand ohne Gewinnziel weiterbetrieben werden. Er fordert Stadt und Land auf, „alle aufsichtsrechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um diesen Wahnsinn zu stoppen“.

Auch der Seniorenbeirat sieht Handlungsbedarf bei der Stadt. „Die Verwaltung hätte sich früher darum kümmern können“, sagt Vorsitzender Peter Mundt gegenüber der MAZ. Der Beirat hatte bereits im April selbst ein Gespräch mit der Hausleitung der Josephinen-Wohnanlage, als es um Bewohner-Beschwerden über die erheblichen Einschränkungen durch Baumaßnahmen ging: der Speisesaal ist seit Ende 2019 nicht nutzbar und der Aufzug öfter defekt.

Seniorenbeirat erwartete ein Zeichen der Stadt

Doch das Rathaus sah und sieht keine Handlungsoptionen. Grund: Es ist eine private Wohnanlage mit privaten Mietverträgen und extra abgeschlossenen Service- und Pflegeverträgen. Da es kein Seniorenheim ist, wird die Einrichtung auch nicht von der Heimaufsicht des Landes kontrolliert.

Für Mundt wäre aber ein Nachfragen seitens der Stadt schon ein „Zeichen gewesen, dass die Einrichtung unter öffentlicher Beobachtung steht“, und es sei ein Solidaritätssignal an die Bewohner gewesen. Völlig überrascht habe ihn nicht, dass die Betreiber angesichts der Mängel reagieren mussten. „Aber nicht in dieser Dimension“, sagt er.

Bewohner und Angehörige stehen jetzt vor einer ausweglosen Situation. Sie müssen rasch – die meisten innerhalb der drei Monate Kündigungsfrist – neue Wohnungen in Potsdam finden. Die Wohnanlage galt preislich als vergleichsweise günstig. Die Stadt wird nicht aktiv Angebote etwa über die Pro Potsdam machen, teilte Sozialbeigeordnete Brigitte Meier (SPD) mit.

Lafim bietet Wohnungen an

Doch Peter Mundt erreichte ein Hilfsangebot: Die Lafim habe sich bei ihm gemeldet und Wohnungen aus ihrem Bestand angeboten, die aktuell frei sind. Die diakonische Einrichtung bietet in ganz Brandenburg in mehr als 30 Städten und Gemeinden ambulante, teil- und vollstationäre Hilfen für Senioren und Seniorinnen. Dazu gehören Wohngemeinschaften, Service-Wohnen und Seniorenzentren etwa das Emmaus-Haus und das Hasenheyer-Stift in Potsdam. Laut Mundt könnte die Lafim 20 bis 25 Wohnungen zur Verfügung stellen.

Von Alexander Engels