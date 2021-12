Babelsberg

Eine 80 Jahre alte Passagierin eines Linienbusses ist am Montagnachmittag in der Großbeerenstraße schwer verletzt worden. Der 21-jährige Busfahrer hatte wegen eines Radfahrers, der den anfahrenden Bus links zu überholen versuchte, stark bremsen müssen. Dabei ist die Frau gestürzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Radfahrer fuhr weiter. Gegen ihn wird wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Von MAZonline