Wilhelmshorst

Am Samstagnachmittag ist eine 82 Jahre alte Frau im Großen Seddiner See ertrunken. Nach Angaben der Polizeiinspektion Brandenburg/Havel hatten Passanten die Frau leblos im Wasser treiben sehen. Kurz vor 14.30 Uhr erreichte der Notruf die Rettungsleitstelle und die Polizei.

Ersthelfer wollten Frau wiederbeleben

Die erste Information ging von einem Badeunfall aus. Die Ersthelfer versuchten, die Frau wiederzubeleben. Rettungswagen und Notarzt übernahmen die Rettungsversuche. Doch es war vergeblich. Der Arzt konnte nur noch den Tot der Berlinerin feststellen.

Wie es dazu kam, dass die Seniorin ertrank, ist noch nicht ermittelt. Das Unglück ereignete sich an einer Badestelle am nördlichen Ufer des Großen Seddiner Sees auf der Seite von Wildenbruch. Die Staatsanwaltschaft übernimmt die weiteren Ermittlungen zur Todesursache.

Ärger über pöbelnde Badegäste

In einem Post auf Facebook wird berichtet, dass Badegäste die Ersthelfer und Sanitäter bei ihren Rettungsversuchen angepöbelt haben. „Da wird sich maßlos darüber aufgeregt, dass sowohl Notarzt als auch Rettungswagen auf der Liegewiese parken und man einen halben Meter weiterrutschen muss, den Rettungssanitätern gesagt, nachdem sie eine Stunde versucht haben, die Frau zu retten: ,So langsam wie sie laufen, da kann es ja nicht so schlimm sein.’“

Die Polizei konnte dies am Abend nicht bestätigen. Allerdings gab es in der Vergangenheit immer wieder Fälle, in denen Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei bei lebenswichtigen Einsätzen beschimpft oder bedrängt wurden.

Von Alexander Engels