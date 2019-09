Potsdam

Die Feste Scharfenberg ist erstürmt. Daniel Keller ( SPD) hat überraschend das Direktmandat im Wahlkreis 22 vom langjährigen Verteidiger Hans-Jürgen Scharfenberg (Linke) erobert.

„Der von hier“ hat den Mann, der nach 15 Jahren im Landtag mit dem Slogan „erfahren, zuverlässig, konsequent“, warb, über 1160 Stimmen weit hinter sich gelassen. Keller holte 26,5 Prozent der Stimmen, Scharfenberg 24,1 Prozent. Der Linken-Politiker verlor im Vergleich zu 2014 über 2000 Stimmen und 14,3 Prozent der Stimmen.

Keller : „Ein aufregender Abend, eine kleine Sensation “

„Ein aufregender Abend, eine kleine Sensation“, nannte Keller seinen Sieg. „Das ist für mich selbst eine Überraschung, aber ich komme von hier, wohne hier und kenne die Probleme“, sagte er der MAZ. Verlierer Scharfenberg sagte: „Ich hoffe, dass Daniel Keller mit der Verantwortung entsprechend umgeht.“

Er sei durchaus „enttäuscht, dass ich nicht mehr wirken kann. Ich muss mich für meine bisherige Arbeit nicht entschuldigen und kann eine gute Bilanz vorweisen.“ Scharfenberg hat landesweit eines der besten Ergebnisse aller Linken-Kandidaten geholt. Bei seinen Parteigenossen war man niedergeschlagen, dass es nicht einmal ihm gelang, das Direktmandat zu holen.

OB Schubert: „ Keller hat Scharfenberg in die politische Rente geschickt“

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) sagte zu Kellers Wahlsieg: „Respekt. Er hat einen Dinosaurier der Potsdamer Politik in die politische Rente geschickt, zumindest als Landtagsabgeordneten. Dabei muss man sagen, dass Scharfenberg viel für seinen Wahlkreis getan hat.“

Scharfenberg selbst begründet seine Schlappe auch mit der scharfen Polarisierung des Wahlkampfes zwischen SPD und AfD. „Das hat bei meinem Ergebnis eine große Rolle gespielt. Und ich habe im Wahlkampf auch viele Menschen gehört, die mir gesagt haben, dass sie nun nicht mehr Linke, sondern AfD wählen“, sagte er.

AfD-Kandidat Chaled-Uwe Said reagierte auf das schlechte Abschneiden der Linke so: „Ich freue mich, dass Herr Dr. Scharfenberg jetzt endlich in Rente gehen kann“, Er selbst nannte es „bedauerlich“, dass er mit 17,5 Prozent selbst nur Platz Drei im Kampf um das Direktmandat errungen hat.

Achtungserfolg für die Grünen, die ihr Ergebnis mehr als verdoppeln

Einen Achtungserfolg konnte Frauke Havekost für die Grünen verbuchen: „Ich finde das Ergebnis total super, denn ich hatte mit deutlich weniger Stimmen gerechnet“, so Havekost. Im Gegensatz zu Uwe Fröhlich, der dort vor fünf Jahren für die Grünen angetreten war, errang sie deutlich mehr Stimmen für das Zweitstimmenergebnis der Partei, das sich von 6,8 auf 14 Prozent mehr als verdoppelte.

Sie zog dadurch an CDU-Kandidat Steeven Bretz vorbei, der mit 9,9 Prozent vier Prozent gegenüber 2014 verloren hat. Bei den kleinen Parteien überraschte Sylvia Swierkowski (Die Partei), die die FDP-Kandidatin Andrea Ney genau zwei Stimmen hinter sich ließ.

