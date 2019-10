Arbeitsplatz Krematorium: Was bleibt nach einer Feuerbestattung?

Potsdam

Im Krematorium in Potsdam stehen Särge in drei Reihen vor dem Ofenraum. Ein Pfeifen dringt aus dem Keller in die Halle. Die Lüftungsturbine heizt das Feuer hinter den beiden Stahltüren auf 850 Grad. In zehn Tagen sollen die 100 Leichen in den Särgen und aus den Kühlschränken eingeäschert sein. So sieht es das Gesetz vor. Für Thomas Feierabend, den Leiter der Anlage, bedeutet das oft Chaos.

„In Potsdam entscheiden sich die meisten für die Feuerbestattung“, sagt Feierabend. 90 Prozent wollten keine Erdbestattung. Diese seien eher in katholischen Regionen wie Bayern üblich. Die Vorteile der Verbrennung: „Sie ist für Angehörige besser. Es ist preiswerter und man braucht ein kleineres Grab“, sagt Feierabend. Die Feuerbestattung kostet samt Urne 266,37 Euro.

„ Krematorium , Feierabend “ sagt er nicht

Mit Angehörigen hat er kaum zutun, weil die Bestatter die Verstorbenen schon vor dem Krematorium in ihre Obhut nehmen. Klingelt das Telefon, dann meldet sich Thomas Feierabend zur Sicherheit nicht mit seinem Nachnamen. Zu oft wurde am anderen Ende vor Schreck aufgelegt. Stattdessen sagt er: „ Krematorium Potsdam, guten Tag.“

220 Särge hieven Bestatter am Seiteneingang des Krematoriums im Monat aus den Leichenwagen auf rollende Stahlliegen. „Das ist nicht viel“, sagt Feierabend. „In der DDR waren wir das einzige Krematorium. Es gab nur Berlin und uns.“ Damals wurden zwischen 300 und 400 Menschen im Monat eingeäschert.

Brandenburg , das „Land der Krematorien “

Selbst erlebt hat er das nicht. Feierabend war vor der Wende Biochemiker. Wie viele musste er sich nach der Wende beruflich neu orientieren. Das dauerte. 2003 fing er im Krematorium an. Weil es heute neun Krematorien gibt, bleiben große Teile der Kühlhallen in Potsdam leer. Feierabend nennt Brandenburg das „Land der Krematorien“.

Viel Papierkram vor der Bestattung

Chaos gibt es im Krematorium trotzdem immer wieder. Denn in Deutschland muss auch eine Leiche bestimmte bürokratische Anforderungen erfüllen. Sie braucht eine Sterbeurkunde, einen Totenschein und den Auftrag zur Einäscherung. „Man muss dafür den Bestattern hinterherrennen, um die Papiere zu bekommen“, erzählt Feierabend.

Bei älteren Menschen, denen die Geburtsurkunde aus den Jahren des Zweiten Weltkriegs fehlt, sei es schwer, eine Sterbeurkunde zu bekommen. Ohne diese Urkunde kann aber niemand verbrannt und bestattet werden. Auch der Totenschein wird im Krematorium gebraucht.

Ein Amtsarzt vergleicht bei einer zweiten Leichenschau die angegebene Todesursache mit der tatsächlichen. Gibt es beispielsweise bei einem Herzinfarkt Ungereimtheiten – etwa blaue Flecken oder Knochenbrüche – wird die Einäscherung verschoben, um die Todesumstände aufzuklären.

„Bei manchen Toten habe ich geweint“

Nur bei dieser Leichenschau sehen die Mitarbeiter des Krematoriums die Toten. „Wenn die Leiche erst eine Woche nach dem Tod gefunden wurde, dann riecht man es“, erzählt Feierabend. An das meiste hat sich der 60-Jährige in 16 Berufsjahren gewöhnt. „Man muss vor den Toten Achtung haben, aber sie gehören zu meiner Arbeit, wie das kaputte Auto zum Mechaniker“, sagt er.

Viele Menschen in Potsdam entscheiden sich für die Einäscherung. Quelle: Claudia Jonov

Dennoch ist für ihn die Leichenschau nicht immer einfach. Thomas Feierabend hat schon viel gesehen. Menschen, die von der Bahn überfahren wurden, Wasserleichen und auch Kinder. „Es gibt viele Todesursachen und das ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Da habe ich auch schon geweint“, sagt er. Kennt er die Menschen, die ins Krematorium gebracht werden, kommt auch er an seine Grenzen. Er nimmt sich dann frei.

Keine psychologische Betreuung

„Man bräuchte schon manchmal einen Psychologen. Den bekommen wir hier nicht“, sagt er. Stattdessen nimmt er die Arbeit mit nach Hause. Er spricht mit der Familie über seine Erlebnisse. „Ich reagiere mich auch in meinem Garten ab“, sagt Feierabend.

Auch ohne eine Leiche im Totenhemd zu sehen, ist der Alltag im Krematorium nichts für schwache Nerven. Seit 1929 wurden in Potsdam knapp 160.000 Menschen verbrannt. Immer dabei ist eine sogenannte Wartenummer, die die Verstorbenen auf einem haltbaren Schamottstein in die Urne begleiten wird.

Aus 70 Kilogramm werden vier

Der Ofen brennt mit bis zu 1200 Grad. Rauch steigt durch die 1996 modernisierten Schornsteinfilter. „Früher war der Rauch schwarz, heute ist er weiß“, sagt Feierabend über die schadstoffarme Verbrennung.

Von Mensch und Sarg bleibt nach zwei Stunden nur wenig übrig, das in die Schalen unter dem Ofen fällt. Dort sammeln sich die staubtrockenen Knochen, Sargnägel und Prothesen wie künstliche Gelenke, Schrauben und Platten aus dem Körper des Verstorbenen.

Nach dem Verbrennen sammelt Thomas Feierabend nicht nur die Knochen aus dem Ofen, sondern auch künstliche Gelenke. Diese werden in einem Eimer gesammelt. Quelle: Jan Russezki

Eine Maschine trennt die Knochen vom Metall, was in einem Eimer gesammelt wird. Ein niederländisches Unternehmen recycelt die Prothesen später.

Sind alle Knochen von Fremdkörpern getrennt, werden sie in einem Mahlwerk von schweren Granitkugeln zu feinem grauen Staub verarbeitet. Ein Mensch, der 70 Kilogramm wog, wiegt nach der Verbrennung samt Urne noch vier.

Urnen zu Hause sind nicht erlaubt

In einem gepolsterten Regal lagern die Urnen dann, bis sie vom Bestatter abgeholt werden. Den Angehörigen werden sie nicht ausgehändigt. In Brandenburg ist die Urne auf dem heimischen Kaminsims nämlich nicht erlaubt. „Es herrscht Bestattungspflicht“, sagt Feierabend. Die Urne wird vom Bestatter auf einem Friedhof oder in einem Friedwald beigesetzt. Bei Seebestattungen wird ein klarer und wasserlöslicher Plastikbeutel verwendet.

Der Tod ist für viele im Leben noch kein Thema. Thomas Feierabend weiß schon jetzt, auch er will irgendwann verbrannt werden und in einem Waldfriedhof begraben werden. Bis dahin mit dem Beruf aufzuhören, daran hat er noch nie gedacht.

Von Jan Russezki