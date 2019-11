Geliebt und gefürchtet: Der Aufräumer von Drewitz

Drewitz

In der Früh nimmt er sich die Be- und Entladestellen vor, vormittags die Grünstreifen, mittags bis nachmittags die Mieterparkplätze: Rolf-Peter Hornemann (63) ist emsig unterwegs bei jedem Wetter im jüngsten Plattenkiez von Potsdam. In Drewitz sorgt der gelernte Maurer für Ordnung und Sauberkeit und poliert das Image des Stadtteils auf, der über Jahre als sozialer Brennpunkt galt: Die letzten Wohnungen aus DDR-Zeiten waren zum Sanierungsfall geworden, die Straßen zugeparkt, Grünanlagen überwuchert, Spielplätze verfallen.

Stadtteil sieht extrem verändert aus

Inzwischen gibt es die Gartenstadt mit einer verblüffenden Vielfalt völlig veränderter Großplattenfassaden. Neue Spielflächen wurden angelegt, neue Grünanlagen. Das Parkplatzchaos scheint weitgehend geregelt: Bis auf den Ernst-Busch-Platz und zwei Besucherstraßen (Stern- und Slatan-Dudow-) ist alles für die Anwohner geblockt, und Hornemann sorgt Tag um Tag dafür, dass das eingehalten wird. Aber es beschweren sich auch Leute, dass es so wenig Platz für die Besucherautos gibt. Kurzzeitparkplätze machen ihm Sorgen, „weil Kurzzeit dehnbar ist und hier gar nicht bestimmt ist“. Das soll sich ändern, sagt die Pro Potsdam.

Kontrollen schon am frühen Morgen

Bereits auf dem morgendlichen Weg zur Arbeit radelt er die Stellplätze ab, die zum Be- und Entladen für Mieter reserviert sind. Immer wieder stehen da Transporter als Dauerparker, oft von Mietern, die hier gar nichts verladen. Andere Mieter ärgert das, und mit leiser Stimme stecken sie dem Mann in der roten Arbeitskluft, wer sich hier breitmacht.

An der Konrad-Wolf-Allee etwa steht auf einem Ladeplatz ein etwas betagter grüner Kastenwagen mit Berliner Nummer; den fährt ein Mieter aus dem Haus und parkt ihn immer wieder um. Dann ruft Hornemann die Firma an, die da am Transporter ihre Werbung zeigt: „So geht das nicht“, sagt er denen. Zettelmahnungen gibt es trotzdem; sie fruchten selten.

Der Mann in Rot macht Beine

Die einen finden es beruhigend, den „Kümmerer“ in Rot zu sehen; andere beeilen sich, wenn sie ihn erblicken: Sie parken schnell noch um und erinnern sich plötzlich, dass sie ihre Anwohner-Parkkarte nicht sichtbar hinter der Autoscheibe liegen haben. Doch anders als die Knöllchenverteiler vom Ordnungsamt macht Hornemann sich auch krumm und späht durch’s Seitenfenster, ob die Karte nicht vielleicht hinter der Sonnenblende steckt oder auf dem Beifahrersitz liegt. „Das passiert ziemlich oft“, sagt er.

Zweite Mahnung: „Sie schon wieder“

An den Ladeplätzen und überall, wo falsch geparkt wird, verteilt Hornemann „ Knöllchen“ in drei Mahnstufen; nach der dritten wird der Abschlepper geordert. Der erste Zettel ist noch freundlich; auf dem zweiten steht dann „Sie schon wieder“. Nach dem dritten ruft Hornemann die Hotline der Pro Potsdam an, die das kurz checkt und dann ein Abschleppunternehmen ordert.

Doch das macht offenbar Probleme: Nachdem es ab 2013 noch recht zügig lief mit dem prompten Abtransport der Falschparker, ist dieses Druckmittel inzwischen fast wirkungslos geworden. Das Unternehmen schleppt kaum noch ab; die „Pro“ weiß nicht warum und sucht einen Ausweg, um ihren Regeln wieder Geltung zu verschaffen. Wenn nicht abgeschleppt wird, ärgern sich die Mieter.

Ein Kiez mit 14 Parkzonen

14 Parkzonen sind in dem Stadtteilplan verzeichnet, den Hornemann auf seinem Tablet hat; die Konrad-Wolf-Allee ganz in der Mitte ist die Zone „0“. Parken soll jeder in der Zone, in der er wohnt. 1700 Stellplätze gibt es in Drewitz, 945 gehören fest zu Mietern, 655 sind ans Wohngebiet gebunden. 81 sind Be- und Entladestellen für Menschen, die ihren Großeinkauf oder den neuen Schrank nicht so weit schleppen wollen – sowas gibt es nur in Drewitz.

Wenn’s sein muss, brüllt er zurück

„Ordnungshüter“ Hornemann weist manchen in die Schranken – das sorgt nicht für Freude. „Aber angebrüllt hat mich noch keiner“, sagt er: „Wenn’s sein muss, brülle ich zurück: Warum brüllen Sie mich an?“ Er redet lieber und sucht stets den Kompromiss, mit den Transportern der Baufirmen etwa, die im Kiez arbeiten: „Wenn die einen Zettel hinter ihre Scheibe legen mit ’ner Handynummer drauf, kann ich die erreichen“, sagt er: „Die Arbeiter müssen auch irgendwo parken; auf der Baustelle geht das ja nicht.“

Dem weißen Transporter allerdings, den er da an der Konrad-Wolf-Allee zum wiederholten Male sieht – kein Firmenlogo drauf – klemmt er einen Zettel an den Scheibenwischer mit der Bitte, einen Zettel zu hinterlassen mit dem Namen und dem Telefon der Firma. Manch illegal geparktes Baufahrzeug indes braucht keinen Abschlepper zu fürchten: es ist viel zu groß zum Aufladen.

Zettel-Ordner: Marke Eigenbau

Acht Formulare für verschiedenste Versäumnisse und Ordnungswidrigkeiten hat er dabei; er hat sich selber einen Ordner gebastelt, um alles schnell zur Hand zu haben. Hornemann macht alles, was sonst Firmen machen müssten: Er kontrolliert nicht nur die Parkordnung, er sammelt auch Papier, räumt Unrat weg, mäht Rasen, schneidet Hecken – Anfang Oktober begann die Schnittsaison. „Man muss die schneiden, weil sie sonst immer breiter werden und auf die Stellplätze ragen“; es drohen Kratzer im Autolack. Auch Bäume beschneidet Hornemann, wo Äste sich bedrohlich neigen.

Wohnungsunternehmen ist begeistert

„Wir sind echt froh, dass wir ihn haben“, sagt ProPotsdam-Sprecherin Jessica Beulshausen: „Das Echo der Drewitzer ist gut.“ Gerade jetzt, im Herbst, wenn Laub fällt ohne Unterlass. „Das ist die schlimmste Zeit“, sagt Hornemann: „Bevor ich das hier angefangen habe, hab ich nie gedacht, dass ein Baum soviel Laub abwerfen kann.“ Es ist nass und klumpt und macht das Fegen und Harken schwer. Und manchmal kommt der erste Schnee, wenn noch Blätter liegen; dann muss erstmal Schnee geschoben werden. Zwingend ist es, die Wege von den Häusern zu den Straßen frei zu kriegen.

Neue Chance für Langzeitarbeitslosen

Hornemann war mal Betriebshandwerker bei der volkseigenen Baustoffversorgung, nach der Wende Trockenbauer und ab März 1996 arbeitslos. Über das Programm „Work In 45+“ kam er zur Pro Potsdam, wo man Langzeitsarbeitslose wieder integrieren wollte; 57 Jahre war er da und hätte im Normalfall keine Chance mehr gehabt am Arbeitsmarkt. Jetzt teilt er sich den Tag selbst ein, arbeitet unter freiem Himmel und ist unter Menschen – er mag den Job. „Ich bin mein eigener Herr“, sagt er: „Ich höre immer wieder, dass die Leute es gut finden, dass es uns Rotjacken gibt.“

Von Rainer Schüler