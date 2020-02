Hund, Vogel, Fisch: Was macht eigentlich eine Tiersitterin, Frau Bachmann?

Potsdam

Freitagmorgen, 9 Uhr, in den Parkanlagen von Sanssouci. Es ist ein klarer Tag, die Sonne scheint. Bruno fegt über die Wiese oberhalb des Drachenhauses. Der Mopsbeagle schnuppert an Grashalmen und bellt feschen Hundedamen hinterher.

Bruno könnte noch ewig bleiben, doch Besitzerin Isabell Bachmann muss weiter. Sie hat noch einiges vor an diesem Tag. Nachdem sie ihren eigenen Hund nach Hause gebracht hat, geht ihr Arbeitstag erst richtig los. Dann schwingt sie sich auf ihr E-Bike und radelt zum nächsten Hund, der darauf wartet, von ihr ausgeführt zu werden. Die 27-Jährige ist Tiersitterin.

Leidenschaft wurde zum Beruf

Hunde ausführen, Katzen betreuen, Wellensittiche füttern, Kaninchen pflegen: Isabell Bachmann hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Im Sommer 2019 hat sie die „Fellnasen Betreuung“ gegründet. Und in Potsdam damit einen Nerv getroffen.

„Ich habe etwa 50 bis 60 Kunden“, erzählt sie. Und meint damit die Zweibeiner, die ihr ihre Tiere anvertrauen. Denn ihre eigentlichen Kunden haben Fell, Federn oder Flossen. „Hunde, Katzen, Meerschweinchen, Kaninchen, Wellensittiche und sogar einen Papagei“, fasst sie ihr tierisches Klientel zusammen. Auch Fische seien dabei – allerdings würden die nur mitbetreut, da sie sich eigentlich um die Katzen im Haushalt kümmert.

Mehr als Kaninchen streicheln

Füttern, tränken, ausführen, streicheln, spielen, beruhigen, pflegen: Die Aufgabenpalette der Tiersitterin ist vielfältig. Dafür braucht sie ein spezielles Händchen, denn nicht jedes Tier kommt mit fremden Menschen zurecht. Für Isabell Bachmann kein Problem. „Ich habe immer schon Tiere geliebt“, erzählt sie. Schon als kleines Mädchen hatte sie Haustiere, schmuste sie mit ihrem Kaninchen, versorgte ihre Katzen und tobte mit ihrem Hund herum.

Ihr Glück als Tiersitterin fand sie allerdings erst über Umwege. Aufgewachsen ist Isabell Bachmann in Weißenfels in Sachsen-Anhalt. Zunächst absolvierte sie eine Lehre zur Hotelfachfrau. Für die Ausbildung ging sie in den Schwarzwald, zog für den ersten Job später nach Potsdam. Doch etwas fehlte der 27-Jährigen, die mit ihrem Mann Falk, Hund Bruno und den Katzen Lucy und Motti heute in Bornstedt wohnt. Der Beruf hat mich einfach nicht erfüllt“, erzählt sie. Nach sieben Jahren beschloss sie, umzusatteln.

Schritt in die Selbstständigkeit

Auf die Idee, Tiersitterin zu werden, brachte sie eine Bekannte. Zwei Jahre machte sie den Job nebenbei – und dabei wuchs nicht nur ihre Leidenschaft dafür, sondern auch ihr Kundenstamm. Vergangenen Sommer machte sie dann ernst und gründete die „ Fellnasen Betreuung“. Seit Dezember ist sie komplett selbstständig, kümmert sich seitdem hauptberuflich um Hund, Katze und Co.

Isabell Bachmann, die sich mit "Fellnasen Betreuung" selbstständig gemacht hat Quelle: Johanna Apel

Ihr typischer Arbeitstag beginnt um 8 Uhr, für Kundenwünsche ist sie aber auch flexibel. „Wenn eine Katze um sieben ihre Tabletten braucht, bin ich um sieben da“, sagt sie. Fünf bis sieben Betreuungen übernimmt sie am Tag, jeweils 30 oder 60 Minuten bleibt sie bei „ihren“ Tieren. Gassirunden können auch schon mal auf zwei Stunden ausgedehnt werden. Zu manchen Kunden fährt sie auch mehrmals am Tag. Hinzu kommt die Anfahrt ins gesamte Potsdamer Stadtgebiet und auf Wunsch auch in die umliegenden Gemeinden.

Bachmann sucht schon Kollegen

Damit ist sie gut beschäftigt. „Die Nachfrage ist derzeit so extrem, dass ich nach Kollegen suche“, erzählt sie. Der Bedarf nach Tierbetreuung ist hoch in Potsdam, doch woran liegt das?

Eine die es wissen muss, ist Marina Lange. Die Bornstedterin lässt ihre drei Katzen von der Tiersitterin betreuen. „ Isabell macht das super. Sie schickt Fotos, wenn ich länger weg bin, gießt auch mal die Blumen oder fegt das Katzenstreu zusammen. Das ist nicht selbstverständlich.“ Ihre Katzen werden mehrmals im Monat von Isabell Bachmann betreut. „Ich möchte, dass es meinen Tieren an nichts fehlt und habe auch die finanziellen Mittel dazu“, erklärt Marina Lange.

Viele Kunden in Babelsberg und Bornstedt

Denn eine Stunde Katzenbetreuung kostet 18, 50 Euro. Die meisten Kunden hat Isabell Bachmann in Bornstedt oder Babelsberg, weniger am Stern oder am Schlaatz. Mit Rabatt und Sonderaktionen möchte die 27-Jährige in Zukunft auch dort neue Kunden finden, ihr Angebot auch denen zugänglich machen, die nicht so viel Geld haben.

Denn auch das gehört zu ihrem Beruf: Kundenbetreuung- und akquise. Und dafür lässt sich Isabell Bachmann viele kreative Sachen einfallen. Aktionszeiträume oder Bonuskarten, dazu liebevoll gepflegte Profile in den sozialen Medien.

„Superglücklich mit den Tieren“

Dass ihr der Beruf Spaß macht, ist ihr anzumerken. Die 27-Jährige strahlt, wenn sie über ihre tierischen Kunden redet. „Ich bin superglücklich mit den Tieren“, sagt sie. Vom Beagle bis zum Dobermann – ihr Kundenstamm ist vielfältig. Auch Ratten oder Reptilien kämen für sie infrage. Nur einmal, da lehnte sie einen potenziellen Betreuungshund ab. Der fletschte bei ihrer Ankunft die Zähne, Isabell Bachmann fühlte sich unwohl. „Es ist mir wichtig, offen mit den Kunden umzugehen und auch über so etwas zu reden“, erklärt sie.

Ein Hund, der nie die Zähne fletscht, ist Bruno. Der nehme es ihr überhaupt nicht übel, dass sie tagsüber bei anderen Tieren ist, erzählt sie. Auch für Lucy und Motti nimmt sie sich auch nach langen Arbeitstagen nach wie vor Zeit. Denn ein Zuviel an Katzenstreicheln, das kann es für Isabell Bachmann gar nicht geben.

Lesen Sie weitere Folgen unserer „Stadtmacher“-Serie

Der Mann, der Potsdam mit Leihfahrrädern versorgt

Arbeitsplatz Krematorium: Was bleibt nach einer Feuerbestattung?

Unterwegs mit der Tier-Rettung: „Wir kommen auch für eine Maus“

Von Johanna Apel