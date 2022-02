Potsdam

Knapp zwei Jahre lang ist die vierköpfige Familie Freund gut durch die Pandemie gekommen. „Wir hatten wirklich wahnsinnig viel Glück, obwohl die Kinder natürlich in Kita und Schule gehen. Wir mussten nie in Quarantäne, wir sind gut durchgekommen. Und dann hatten wir es auf einmal alle“, sagt Mutter Sandra (34). Erst war der Test beim drei Jahre alten Bjarne positiv. „Wir wussten, dass es in seiner Kita Infektionen gab und als er trockenen Husten bekam, war es uns eigentlich klar. Der Test war nur noch die Bestätigung“, sagt Sandra Freund. Am nächsten Tag zeigt der Test ihres Mannes Thomas zwei Streifen, einen weiteren Tag später hat es auch die zehnjährige Leonie und Sandra Freund selbst erwischt. Und die vier Freunds müssen zu Hause bleiben.

Keine Rückzugsräume, zum Telefonieren aufs Klo

Die Wohnung der Familie ist klein, aus dem Weg gehen können sie einander nicht. „Wenn wir Erwachsenen mal kurz in Ruhe telefonieren wollten, dann haben wir das im Bad gemacht“, sagt Sandra Freund. Sie leidet unter starkem Husten, ist schlapp. „Nur Leonie hatte gar keine Symptome“, sagt Sandra Freund. Freunde und Verwandte versorgen die Familie mit dem Nötigsten und manchem kleinen Luxus wie einer Geburtstagstorte für Leonie, sie erledigen auch die Fahrten zum Arzt für die Krankenscheine der Eltern. „Und wir haben uns mit dem Gesundheitsamt auseinandergesetzt. Diese Kommunikation war wirklich schwierig, das hat mich sehr belastet“, sagt die Mutter.

Wieder draußen: Familie Freund hat die Infektionen gut überstanden. Quelle: Julius Frick

Denn die positiven Tests der Familie fallen in die letzten Tage vor der Änderung der Quarantäne- und Isolationsregeln im Januar. „Mal hieß es, wir müssen zwei Wochen zu Hause bleiben, mal waren es zehn Tage. Wir haben immer wieder unterschiedliche Angaben erhalten, wir wussten wirklich nicht mehr, was jetzt Sache ist“, erinnert sich die 34-Jährige. Als die Eltern schließlich nach zehn Tagen aus der Isolation entlassen werden, testen sie sich noch einmal auf das Coronavirus – und zwar positiv.

Die Tests bleiben noch tagelang positiv – nach der Isolationszeit

„Das hat mich erschreckt. Wir hätten überall hingehen dürfen, wir sind dreimal geimpft und dann offiziell auch genesen, aber wir waren immer noch positiv und niemand hat das überprüft“, sagt Sandra Freund. Sie vermutet: „Das wird in vielen Fällen so sein. Die Menschen sind vielleicht noch hoch ansteckend und wissen das gar nicht.“ Die Eltern bleiben drinnen, bis die Tests drei Tage später endlich negativ sind. Einmal mehr fühlen sie sich vom Gesundheitsamt allein gelassen. „Da wurden wir an den Hausarzt verwiesen, aber was soll der denn machen?“, fragt Sandra Freund.

Vor dem Ende der Isolation aber steht viel Zeit in der Wohnung. „Wir haben das irgendwie durchgehalten. Es muss ja gehen“, erinnert sich die zweifache Mutter. „Anfangs ging es noch, da war unser größtes Problem, dass wir eben nicht raus durften und dass vor allem Bjarne wirklich krank war. Aber als er dann wieder fit war, hat er natürlich gar nicht verstanden, dass er nicht wieder in die Kita darf. Da kam dann ein ziemlicher Lagerkoller.“ Die beiden Kinder streiten viel, sie vermissen ihre Freunde. Auch die Nerven der Eltern sind strapaziert.

Spaziergänge sind erlaubt, aber langweilig

Zwar erlaubt das Gesundheitsamt Spaziergänge ohne Kontakte zu anderen. „Aber damit macht man Kindern nun echt keine Freude, die wollen toben und spielen und das geht eben nicht. Wir haben dann beschlossen, dass wir jetzt mal ein paar Eltern-Regeln über Bord werfen.“ Mehr Fernsehzeit für alle, auch mal ein Tag im Schlafanzug: „Man muss auch mal Fünfe gerade sein lassen und gelassen bleiben“, findet Sandra Freund. Diesen Tipp gibt sie auch anderen betroffenen Familien. „Und ich rate, einen ordentlichen Taschentuchvorrat dazuhaben, es ist psychisch wirklich belastend.“

Sie hätte sich eine deutlich bessere Kommunikation des Gesundheitsamtes gewünscht, sagt Sandra Freund. Und auch die Politik habe versagt, findet sie. „Es wirkt so, als sei die Durchseuchung gerade gewollt. Wir als Eltern hatten aber keine Chance, unsere Kinder darauf vorzubereiten. Und diese Welle kam mit Ansage, das tut schon weh.“ Aber die 34-Jährige nimmt auch positive Gedanken aus der Isolationszeit mit. „Natürlich bin ich einfach froh, dass wir da alle ohne große Schäden und schwere Verläufe durchgekommen sind.“ Auch, dass die Kinder nun als Genesene erst einmal nicht von Quarantäne-Anordnungen bei Infektionen in der Schulklasse oder der Kitagruppe betroffen sein werden, sei gut. „Aber am meisten hat uns die riesige Hilfsbereitschaft im Umfeld bewegt. Ganz viele Freunde haben sich bei uns gemeldet, als sie von unserer Ansteckung gehört haben und haben von sich aus Hilfe angeboten. Das ist ein gutes Gefühl.“

Von Saskia Kirf