Serie von Fahrraddiebstählen in Babelsberg geht weiter

Am Stern/Babelsberg

Die Serie von Kellereinbrüchen und Fahrraddiebstählen in Potsdam hält an. Am Montagnachmittag verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Großbeerenstraße. Sie brachen den Keller eines Mieters auf und stahlen ein blau-orangefarbenes Rennrad. In der Babelsberger Pasteurstraße wurden bei einem Kellereinbruch zwei Räder gestohlen. Es handelt sich dabei um ein silberblaues Mountainbike Cube und ein blaugrünes Fahrrad der Marke Focus. Der Wert beider Fahrräder wurde auf über tausend Euro beziffert.

Von MAZonline