Babelsberg

Im Schutz der Dunkelheit brachen unbekannte Täter in der Nacht zu Montag 34 der 44 Parzellen der Kleingartensparte „ Nuthetal“ am Horstweg auf. Das vermeldete die Polizei am Dienstagvormittag. Die Tatzeit wird auf den Zeitraum zwischen 18 Uhr am Sonntag und 7 Uhr am Montag eingegrenzt. Spartenchef Rainer Müller entdeckte de Tatfolgen am Montag in der Früh, weil er auf einen „Güllelaster“ wartete.

Videoaufzeichnung zeigt Täter

Zeugen der Tat gibt es nicht, aber eine Videoaufzeichnung aus einer Parzelle. Die Aufnahmen werden ausgewertet. Spartenchef Müller glaubt an den Erfolg der Ermittlungen: „Das bleibt keine Einzeltat. Die gehen auch woanders rein, und dann kann man die Taten vergleichen.“ Die Kriminalpolizei habe immer Fußspuren von drei Tätern gefunden. An mehreren Gegenständen wurden DNA-Spuren gesichert. Die Kripo war am Montag 13 Stunden lang vor Ort.

Es gibt auch zahlreiche Fingerabdrücke, teils sehr gut sichtbar auf Holz an ausgehebelten Türen. Abdrücke fand man auch an zwei Stirnlampen, einem Bit-Satz für Akkuschrauber, einem Akkuschrauber und einem sogenannten Kuhfuß – ein gekrümmtes Brecheisen.

Am Montagmorgen und zum Teil auch noch am Dienstagnachmittag standen die Türen von Parzellen offen. Quelle: Rainer Schüler

Täter hatten Fahrzeug

Weil das Haupttor der Sparte ausgehebelt war und diverses Diebesgut abtransportiert wurde, geht man davon aus, dass die Täter mit einem Transporter oder sogar Lastwagen ins Spartengelände gefahren sind. Vor allem von drei vorderen Parzellen verschwanden Elektrogeräte aller Art, von weiteren Parzellen dann mehr Kleidungsstücke. Spartenchef Müller kann kein Beuteschema erkennen. So wurde in einer Laube ein Fünf-Mann-Zelt ausgepackt, aber nicht etwa das Zelt mitgenommen, sondern nur die Hülle.

An einem ausgehebelten Brett einer Laubentür finden sich diverse Fingerabdrücke. Quelle: Rainer Schüler

Als Müller am Montagmorgen zur Sparte kam, wunderte er sich über das weit offen stehende Haupttor; wenig später sah er die Reihe offener Tore zu den Parzellen und auf den Grundstücken offen stehende Laubentüren.

Tatwerkzeug zurückgelassen

Marek Morgenstern (44) hält die Einbrecher für Amateure. „Einer hatte eine Stirnlampe, die er dann in einer Laube liegen ließ“, berichtet er: „Dafür nahm er sich eine andere mit, die er später auch wieder in einem Bungalow liegen ließ, alles voller Abdrücke.“ In seinem Gartenhäuschen fand man einen Bit-Koffer für Akkuschrauber, der ihm selbst gar nicht gehörte und aus einem anderen Häuschen stammte. Spartenchef Müller bestätigt, dass sich die Täter Einbruchswerkzeug erst in Gartenlauben beschafften, den Kuhfuß etwa.

Beutezug dauerte Stunden

„Nächste Woche wollte ich den Fernseher für den Winter nach Hause holen“, sagt Morgenstern; der Platz auf einer Kommode ist nun leer, doch ein DVD-Player ist noch da.

Marek Morgenstern hat seinen Fernseher eingebüßt und teures Elektrowerkzeug. Quelle: Rainer Schüler

In der Werkstatt nebenan wurden hochwertige Akku-Maschinen aus ihren Koffern gestohlen; doch die Koffer blieben da. Morgenstern schätzt, dass die Täter drei bis vier Stunden brauchten für den Beutezug.

Lauben komplett durchwühlt

Eine der ersten aufgebrochenen Parzellen gehört Rüdiger Faust (67). Bei ihm sind alle Elektrogeräte weg, darunter Werkzeuge, der Fernseher und ein Rasenmäher. „Als ich rein kam, standen alle Türen und Schubläden auf“, erzählt er: Alles daraus lag herum. Er ist seit 15 Jahren Mitglied in der Sparte.

Schwere Schäden an den Türen

Manfred Voigt (64) hat seine Parzelle im Jahr 2000 vom Schwiegervater übernommen, der sie schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg bekommen hatte. Bei ihm am Ende der Sparte ist ein Akkuschrauber weg, eine Tür ausgebrochen. Bei einem Nachbarn haben die Täter ein Fenster auf der Rückseite der Laube aufgedrückt. So vier bis sechs Lauben seien in den vergangenen Jahren mal aufgebrochen worden, zwei brannten nieder, erinnert er sich. „Früher hat hier einer auch im Winter übernachtet; der hatte einen Hund. Da ist nie was passiert.“

Angeln und Zelthülle verschwunden

Seit 26 Jahren ist Dieter Bernd in der Sparte. Der 64-Jährige hat einen Akkuschrauber, einen Trennschleifer, eine Induktions-Kochplatte und seine Angelausrüstung eingebüßt und den Dienstag voll damit zu tun, seine ausgebrochenen Türblätter mit neuen Schließblechen auszurüsten: „Zum Glück haben sie keine Fenster eingeschlagen; das wäre viel schlimmer gewesen.“

Seiner Kenntnis nach haben sich die Täter von Parzelle zu Parzelle über die niedrigen Trennzäune hinweg vorgearbeitet und waren auf diese Weise noch besser vor etwaigen Blicken geschützt. Ohnehin liegt die Sparte zwischen Nutheschnellstraße, dem Fluss Nuthe und dem Holzfachzentrum und damit fern jeder Wohnbebauung. Das Entdeckungsrisiko war verschwindend gering.

Saure Gurken waren zu sauer

Nicht nur auf Maschinen und Kleidung waren die Täter aus. Bei Helmuth Manntz (74) rissen sie auch eine Kekspackung auf und öffneten ein Glas mit selbst eingemachten sauren Gurken; angebissene Gurken warfen sie weg.

Bei Helmuth Manntz vergriffen sich die Täter sogar an den sauren Gurken. Quelle: Rainer Schüler

Bei Spartenchef Müller wurde eine Gefrierfach geplündert – oder auch nicht, denn das Essen lag noch auf dem Tisch, als die Polizei kam.

Von Rainer Schüler