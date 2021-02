Kleinmachnow/Berlin

Der Prozess gegen den mutmaßlichen Serienvergewaltiger von Berlin, Kleinmachnow und Bernau startet kommende Woche am Mittwoch. Die Fälle hatten vorigen Sommer im Juni und Juli die Region in Schrecken versetzt, weil der Täter wiederholt bevorzugt tagsüber zugeschlagen hatte und dabei besonders grausam vorgegangen war.

Sinisa K. (30) werden sechs Vergewaltigungen und eine versuchte Vergewaltigung vorgeworfen, sein jüngstes Opfer war dabei nur 14 Jahre alt. Ebenfalls angeklagt wird der Serbe wegen zum Teil gefährlicher Körperverletzung und versuchter räuberischer Erpressung. Der Angeklagte soll sich bisher noch nicht zu den Vorwürfen geäußert haben. Der Prozess ist bis Mitte Mai an insgesamt 16 Prozesstagen angesetzt.

Machtdemonstration

Nach Angaben von Norma Schürmann des LKA Berlin seien die Opfer der Serie in Wannsee, Kleinmachnow und Bernau zunächst freundlich angesprochen worden. Nie hätten die Taten in den späten Abendstunden oder nachts stattgefunden. Dann seien sie aber mit Gewalt gepackt und gewürgt worden. Damit habe der mutmaßliche Täter seine Macht demonstriert. Die Opfer seien von den Wegen in abgelegene Bereiche gezerrt worden, wo sie dann vergewaltigt wurden. Dabei wurde massive Gewalt angewandt, in drei Fällen seien die Opfer auch mit „Werkzeugen“ bedroht worden, weshalb diese Angriffe als besonders schwer bewertet würden.

Nach den Taten habe sich der mutmaßliche Täter aber ganz anders verhalten, wollte sich mit den Opfern verabreden und habe sich scheinbar um sie gesorgt. Der 27 Jahre alten Kleinmachnower Joggerin, die am 28. Juni nahe des Panzerdenkmals überfallen worden war, lieh er sogar sein Fahrrad, damit sie nach Hause fahren konnte.

Von Konstanze Kobel-Höller