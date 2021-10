Kleinmachnow

Die Verurteilung jenes Mannes, der in Kleinmachnow, Potsdam und Berlin vorigen Sommer sieben junge Frauen angegriffen hat, ist nun rechtskräftig, hat der Bundesgerichtshof entschieden.

Wegen sechs Vergewaltigungen, davon eine an einem minderjährigen Opfer, sowie einer weiteren versuchten Vergewaltigung, die jeweils mit Körperverletzungen und in einem Fall mit einer versuchten räuberischen Erpressung einhergingen, war Sinisa K. (30) vom Landgericht Berlin zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 14 Jahren verurteilt worden. Zudem hat es seine Unterbringung in der Sicherungsverwahrung angeordnet. Der serbische Staatsbürger hatte Revision eingelegt, doch der in Leipzig ansässige 5. Strafsenat hatte sie verworfen. Die Überprüfung des Urteils habe keinen Rechtsfehler zu seinem Nachteil ergeben, heißt es.

Sinisa K. hat seine Opfer laut Urteilsfeststellungen im Zeitraum vom 12. Juni bis zum 14. Juli 2020 zunächst angesprochen, dann von hinten gepackt, gewürgt, vom Weg gezerrt und vergewaltigt. Manche wurden mit einem Schraubendreher oder einem Messer bedroht. In einem Fall haben wohl Hilferufe der Frau, ihre heftige Gegenwehr und die Anwesenheit eines Campers die Vergewaltigung verhindert. Von einem Opfer verlangte er ohne Erfolg, eine dritte Person zur Übergabe von Geld an ihn zu bewegen, mit mehreren wollte er sich am nächsten Tag wieder treffen.

Nach dem siebten Übergriff, der ihm vorgeworfen wird, wurde er nach einer Hetzjagd in einem Waldstück zwischen der Alten Potsdamer Landstraße und dem Teltowkanal im Garten des Grundstückes Neue Kreisstraße 23 knapp über der Berliner Stadtgrenze gefasst. Sinisa K. äußerte sich zu den Vorwürfen zunächst nicht, gab dann aber zu Prozessbeginn ein Geständnis ab.

Von Konstanze Kobel-Höller