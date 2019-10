Serverausfall legt Potsdams Rathaus lahm

Innenstadt

Wegen eines technischen Defekts im Potsdamer Rathaus waren weite Teile der städtischen IT am Freitag lahmgelegt. „Offenbar hat ein Defekt in der Klimaanlage eines Serverraums zu dessen Überhitzung geführt“, erklärte Stadtsprecherin Christine Homann auf MAZ-Anfrae. Diese habe dann gegen 5.50 Uhr am Morgen den Ausfall des Servers verursacht. Die Folgen waren weitreichend: Bürgerservice, KFZ-Stelle und Ausländerbehörde mussten ihre Türen schließen, das Ratsinformationssystem der Landeshauptstadt war ebenso offline wie die Datenbanken der städtischen Museen und Bibliotheken – dort war aber das Publikum nicht betroffen.

Für die Mitarbeiter der Verwaltung brachte der Ausfall dennoch keinen freien Tag. „Es wurden andere Arbeiten vorgezogen“, sagte Christine Homann. Mitarbeiter der IT-Abteilung wurden sogar aus dem Urlaub zurückbeordert, um als Spezialisten die Technik wieder zum Laufen zu bringen. Gegen 13.30 Uhr konnten die ersten Server wieder hochfahren, am Nachmittag gingen dann Homann zufolge die einzelnen Fachbereiche nach und nach wieder online. „Wir gehen derzeit davon aus, dass am Samstag wieder alles wie gewohnt funktioniert“, sagte sie. „Zugleich konnten natürlich auch heute dringende Angelegenheiten, wie etwa unaufschiebbare Abholungen von Pässen, erledigt werden.“ Auch die Hochzeiten im Rathaus hätten am Freitag wie geplant stattgefunden und, ganz nach Plan der Brautleute, mit Ja-Worten geendet.

Von Saskia Kirf