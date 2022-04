Sex in der Hochzeitsnacht: Was ist dran an diesem alten Mythos?

Potsdam

Die Hochzeitsnacht als herausragendes sexuelles Ereignis im Leben eines Paares? Das ist nach Auffassung der Potsdamer Hochzeitsplanerin („Wedding Planner“) Sevda Lorenz-Thyrolf ein Mythos. „In der Hochzeitsnacht geht fast nie etwas. Vielleicht hat ein Prozent der Brautpaare in ganz Deutschland überhaupt Sex in der Hochzeitsnacht“ sagt die erfahrene Planerin, die seit elf Jahren Trauungen organisiert. „Die Brautleute sind total kaputt. Viele haben die Nacht zuvor bereits gefeiert und wenig geschlafen“ erklärt die 32-Jährige, die eine Agentur in Potsdam betreibt.

Die Gäste sind weg – man fällt halbtot ins Bett

„Der Tag ist lang, man ist voller Adrenalin. Wenn alle Gäste weg sind, fällt man halbtot ins Bett. Da funktioniert gar nichts mehr“ hat Lorenz-Thyrolf den Gesprächen mit Klienten entnommen – sie organisiert rund 15 Hochzeiten pro Jahr. Wirklichkeit und Erwartungshaltung klafften deutlich auseinander. „Die romantische Vorstellung ist noch da, ein bisschen Vorfreude muss ja sein“, sagt die 32-Jährige. „Ich werde oft um Champagner und Rosenblätter fürs Schlafzimmer gebeten. Ich denke immer: Den nehmt Ihr ohnehin mit nach Hause!“

Ein Tanz als intimer Moment

Es sei für Paare an einem Tag, der eine Abfolge vieler Gespräche mit dutzenden Menschen sowie eine Choreografie von Ritualen darstelle, ohnehin schwierig, intime Momente für sich zu organisieren. Einen solchen stelle der Tanz des Brautpaares dar, sagt die Hochzeitsplanerin. Sie rät von hektisch einstudierten Tanzschritten ab und empfiehlt „romantisches Herumgeschaukle“. Wenn man Tanzschritte im Crashkurs gelernt habe, sei man „extrem aufgeregt bei der Hochzeit. Man muss sich die Schritte merken und zählt die ganze Zeit mit.“ Die Gäste sähen das. „Wenn man dagegen zusammen etwas schaukelt, hat man zwei Minuten an dem hektischen Tag ganz für sich – auch wenn alle einen beobachten“, so Lorenz-Thyrolf.

Von Ulrich Wangemann