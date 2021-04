Potsdam

 Mit den Vulvalippen verhält es sich wie mit Nasen, Ohren oder Mündern: Einige sind länger, andere kürzer, die perfekte Form existiert nicht – gesprochen wird darüber allerdings wenig. „Zu uns kommen Frauen, die sich ihre Vulva noch nie angesehen haben oder denken, sie sei hässlich“, erzählt Mara Stadick, die gemeinsam mit Vivien Schlitter das Projekt „Orgasmic Woman“ ins Leben gerufen hat. „Manche weinen dann vor Erleichterung, wenn sie erkennen, dass jede Vulva individuell ist.“

Vulva und Vagina zusammen werden Vulvina genannt

Über weibliche Körper sprechen, mit alten Mythen brechen und weibliche Sexualität aus der Tabuzone holen – genau das ist das Ziel von „Orgasmic Woman“. Darin bieten Stadick und Schlitter Workshops und Coachings an, in denen Frauen sich und ihre Körper besser kennen lernen und einen selbstverständlicheren Zugang zu ihrer Sexualität finden sollen. „Das fängt schon bei der Sprache an“, sagt Mara Stadick. „Noch immer dominieren Wörter wie ’Schambereich’, ’Schamlippen’ oder ’Schamhaar’, aber wir müssen uns nicht für unser Geschlecht schämen, also sagen wir ’Vulva’- oder ’Venuslippen’“.

Viele würden auch Begriffe aus dem medizinischen Sprachgebrauch falsch verwenden, sagen zum Beispiel Vagina – Bezeichnung für die inneren Geschlechtsorgane – , wenn sie Vulva meinen. „Wenn wir das Gesamte benennen möchten, sagen wir Vulvina“, sagt Vivien Schlitter. Die eigenen Genitalien genau benennen zu können, sei bereits ein erster Schritt in Richtung Selbstbestimmung. „Es ist dann so viel einfacher, sexuelle Wünsche zu äußern, Bedürfnisse zu kommunizieren, aber auch Grenzen zu setzen.“

Denn auch darum geht es in den Workshops von „Orgasmic Woman“: Die eigenen Bedürfnisse zu kennen und darüber sprechen zu können.

30 Tage lang täglich Orgasmic Yoga

Die Idee zu dem Projekt entstand während Mara Stadicks Ausbildung zur „Sexological Bodyworkerin“, ein Beruf, der Sexualberatung, Sexualcoaching und Körperarbeit miteinander verbindet. „Zu Beginn meiner Ausbildung sollte ich 30 Tage lang täglich Orgasmic Yoga, also eine Art der Selbstliebe praktizieren,“ erzählt die 49-Jährige, die ursprünglich Germanistik und Psychologie studiert hat und inzwischen auch ausgebildete Heilpraktikerin ist. Dabei habe sie nicht nur den sogenannten Pulsator als Sexspielzeug für sich entdeckt, es habe sich insgesamt eine ganz neue Welt für sie geöffnet.

„Meine Vagina war viel sensibler, ich konnte mich besser spüren und auch der Sex mit meinem Partner hat sich verbessert“, sagt sie. Diese Erfahrung wollte sie weitergeben. Vivien Schlitter, mit der sie eine enge Freundschaft verbindet und sich Praxisräume in Babelsberg teilt, sei dafür die perfekte Projektpartnerin gewesen.

Schlitter ist eigentlich studierte Juristin, ist aber inzwischen ebenfalls ausgebildete Heilpraktikerin, Körpertherapeutin und hat außerdem eine sexualtherapeutische Ausbildung absolviert. „Mit Mara habe ich mich sofort wohlgefühlt, wir ergänzen uns gut, sind beide sehr offen und widmen uns ohne Scham sexuellen Themen“, sagt die 47-Jährige. Offener Austausch ist den beiden wichtig, genau dafür möchten sie Frauen einen sicheren Raum bieten.

„Über Masturbation wird sich unter Frauen sehr wenig ausgetauscht“

Rund 100 Frauen, die sich ebenfalls 30 Tage der Selbstliebe gewidmet haben, haben sie inzwischen begleitet. „Die Aufgabe ist es, sich täglich 15 Minuten Zeit für sich selbst zu nehmen und die Vulvina zu berühren“, sagt Schlitter. Der Orgasmus stehe dabei gar nicht unbedingt im Mittelpunkt, sondern die Beziehungsarbeit mit sich selbst. „Was brauche ich, um mich öffnen zu können, wie weit bin ich bereit zu gehen, warum will sich etwas gerade nicht öffnen. Das sind die Fragen, die dabei erforscht werden sollen.“ Die beiden Frauen geben dazu immer wieder Impulse und Aufgaben, welche die Frauen zu Hause bearbeiten.

Wie alle „Orgasmic Woman“-Kurse findet der Austausch über das Erlebte online statt. „Über Masturbation wird sich unter Frauen sehr wenig ausgetauscht, sie ist immer noch mit Scham behaftet“, sagt Schlitter. Dabei sei sexuelle Energie wichtige Lebensenergie, deren Zentrum sich eben in der Vulvina befinde.

Von Sarah Kugler