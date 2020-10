Drewitz

In der Nacht von Freitag zu Samstag, gegen 1 Uhr, verließ eine Jugendliche die Straßenbahn an der Haltestelle „ Robert-Baberske-Straße“ nahe der Konrad-Wolf-Allee. Die 17-Jährige lief dann weiter in Richtung der dortigen Tunnelunterführung, als plötzlich ein bislang Unbekannter auftauchte und sie „auf sexueller Basis ansprach“, so die Polizei. Hinter dem Tunnel hielt der Mann plötzlich die Jugendliche fest, zog sie in einen Weg und verging sich sexuell an ihr. Das Opfer wehrte sich mit einem Tritt in den Genitalbereich gegen den Täter, woraufhin er wegrannte. Das Opfer begab sich anschließend nach Hause und informierte die Mutter, die wiederum die Polizei informierte.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Etwa. 1,80 Meter groß, etwa Mitte 20, schwarze Haare, oben etwas länger, an den Seiten kurz, dunklere Hautfarbe,-trug eine blaue Maske (OP-Maske), sprach Deutsch mit Akzent, die Statur wirkte etwas kräftiger, war bekleidet mit einer dicken, dunklen Jacke.

Die Kriminalpolizei führt nun die weiteren Ermittlungen und sucht nach Zeugen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich an die Polizei unter Telefon 0331/5 50 80 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Alternativ kann auch das Hinweisformular im Internet unter polbb.eu/hinweis oder die E-Mail-Adresse Hinweise.PIPDM@polizei.brandenburg.de genutzt werden.

Insbesondere sucht die Polizei einen älteren Mann, der noch an dem Täter und dem Opfer vorbeigelaufen sein soll. Auch dieser möge sich als Zeuge bei der Polizei melden.

