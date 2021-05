Potsdam

Mit Idan Dershowitz hat ein Potsdamer Wissenschaftler für Furore gesorgt. Der Bibelforscher hat Fragmente des Alten Testaments, die in der Fachwelt als Fälschung galten, für echt erklärt. Wer ist dieser junge Professor?

Freie Professur am Institut für Jüdische Theologie der Uni Potsdam

Die Geschichte, wie der Bibelwissenschaftler Idan Dershowitz von Harvard an die Havel an das Institut für Jüdische Theologie der Universität Potsdam kam, beginnt an einem etwas überraschenden Ort: in einem französischen Schloss. Doch wenn man Walter Homolka, den Begründer der renommierten School of Jewish Theology, kennt, dann ist der Schloss-Schauplatz nicht so überraschend. Mit seinem breiten Wissenshorizont und seinem Esprit hat Homolka etwas von einem Renaissance-Menschen – innovativ; nie um eine Lösung verlegen. Außer in jenem Sommerurlaub, den Homolka mit einer Freundesgruppe im gemieteten Schloss verbrachte.

Anfrage an amerikanische Forscherkollegen

Seit Wochen schon befand sich Homolka auf der Suche nach einem neuen Lehrstuhlinhaber für die Professur für Hebräische Bibel und Exegese am Institut. Bislang erfolglos, wandte er sich dann mit der Bitte um einen Tipp an einen US-amerikanischen Kollegen. An dieser Stelle würde man sich gern vorstellen, wie Homolka – an einem Rokokotisch sitzend – stilecht mit der Tintenfeder einen ratsuchenden Brief verfasst. Wahrscheinlicher ist die Variante per Mobil-Telefon.

Dershowitz: Shooting-Star unter Bibelforschern

Egal, wie – die Antwort des Kollegen kam und sie war nichts weniger als eine Lobpreisung auf einen jungen Akademiker namens Idan Der­showitz. Ein wahrer „Shooting-Star“, ein Senkrechtstarter, in der Welt der Bibelwissenschaften sei Dershowitz. Als Mitglied in der Harvard Society of Fellows, einer Gruppe zur Förderung von Nachwuchswissenschaftlern, hätten seine Arbeiten schon für Aufsehen gesorgt, so Homolkas Kollege. Dershowitz – Jahrgang 1982 – hatte an der Hebrew University und an einer Jeschiwa in Jerusalem studiert. Gemeinsam mit seinem Vater, einem Informatiker, hatte er ein Computerprogramm entwickelt, das unterschiedliche biblische Autoren identifizieren kann.

Homolkas Kollege machte keinen Hehl daraus, dass sein eigenes Institut in New York dem jungen Überflieger gern eine Stelle angeboten hätte. Doch aufgrund der Corona-Krise müsse man den Rotstift ansetzen. „Da hatten wir natürlich bessere Karten, weil unsere Finanzierung zum Glück nicht so volatil ist wie in den USA“, erinnert sich Walter Homolka an die Chance.

Tatsächlich ist Idan Dershowitz nun seit dem Wintersemester Professor an der School of Jewish Theology. Was zum Zeitpunkt seiner Berufung noch niemand ahnen konnte: Binnen weniger Monate hat sich Dershowitz vom Geheimtipp zur internationalen Bekanntheit entwickelt dank seiner jüngsten Forschungsergebnisse.

New York Times machte Dershowitz Forschung bekannt

„Ist eine seit Langem abgetane Fälschung in Wahrheit das älteste biblische Manuskript?“, titelte die New York Times im März. Grund für das Interesse war Dershowitz‘ Neuinterpretation der sogenannten Shapira-Fragmente. Auch viele andere Medien griffen die Geschichte auf, die das Zeug zum Wissenschaftsthriller hat – verwoben mit einer menschlichen Tragödie.

Tragische Geschichte des Fragemente-Finders

1883 präsentierte der Antiquitätenhändler Moses Wilhelm Shapira mehrere Lederfragmente, als deren Fundort er eine von Beduinen entdeckte Höhle nahe dem Toten Meer angab. Bei dem Inhalt schien es sich um eine eigenständige Version des biblischen Buches Deuteronomium zu handeln, das unter anderem die Zehn Gebote enthält.

Eine Untersuchung durch das Britische Museum sollte die Echtheit der Fragmente bestätigen – was Shapira bei einem Verkauf zum Millionär gemacht hätte. Sogar der damalige Premierminister William Gladstone wollte sich den Sensationsfund ansehen. Doch schnell kehrte Ernüchterung ein: Die Fragmente seien Fälschungen, so die Experten. Shapira nahm sich bald darauf das Leben. Die Fragmente wurden für einen Spottpreis verscherbelt und sind seitdem verschollen.

Original-Fragmente bleiben verschollen

Aber Idan Dershowitz‘ Recherchen könnten eine nachträgliche Rehabilitierung darstellen. Nachdem er neues Archivmaterial gefunden hat, ist der Wissenschaftler überzeugt: Die Fragmente waren echt; Sprachanalysen der rekonstruierten Texte weisen auf ihr hohes Alter hin. Mit seiner Theorie stößt er jedoch nicht nur auf Zustimmung. Knackpunkt bei den Kritikern: Die Original-Fragmente seien verschollen, somit eine verlässliche Bewertung ihrer Echtheit kaum möglich. Dershowitz sieht die von ihm entfachte Debatte gelassen: „Ich denke, es wird etwas Zeit brauchen, bis die Ideen breite Akzeptanz finden, weil sie viele bisher unumstößliche Theorien infrage stellen“, sagte Dershowitz gegenüber der MAZ.

Vortrag bei der Universitätsgesellschaft Potsdam

Gelegenheit zur Diskussion haben demnächst auch Potsdamer Interessierte. Im Wissenschaftlichen Salon der Universitätsgesellschaft wird Idan Dershowitz am 6. Mai ab 18 Uhr über seine Forschungen berichten. Die Veranstaltung in englischer Sprache findet digital statt und steht allen offen. Mit dabei auf dem Digital-Podium: Walter Homolka, der mit dem Ergebnis seiner französischen Professoren-Findungsmission wohl mehr als zufrieden sein dürfte. Anmeldung:auf der Uni-Homepage, Unterseite der Universitätsgesellschaft

Von Ildiko Röd