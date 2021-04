Shoppen mit Termin, aber ohne Test: Das sagen Potsdams Händler

Potsdam

Es geht wieder los: Nach 14-tägiger Corona-Notbremse gelten ab Mittwoch in Potsdam neue Regeln: Die Einzelhändler dürfen wieder für Kunden mit Terminen öffnen, private Treffen sind mit bis zu fünf erwachsenen Teilnehmern erlaubt, Sportgruppen können mit Einschränkungen wieder gemeinsam trainieren.

Händlervereinigungen sind nur teilweise erleichtert

Bei den Händlern ist die Erleichterung darüber groß, auch wenn sie dem Frieden noch nicht trauen wollen. So sagt die Vorsitzende der AG Innenstadt, Bärbel Schälicke: „Wir sind natürlich in erster Linie sehr froh, dass wir wieder für unsere Kunden da sein dürfen, aber wir hoffen, dass dieser Zustand länger anhält und nicht wieder nur einige Tage.“ Denn die Lizenz zum Shoppen hängt weiter an der Corona-Inzidenz: Steigt diese erneut für drei Tage über 100 – am Dienstag lag sie bei 69,9 – muss Potsdam die Notbremse wieder ziehen.

Auch der Sprecher der Händlervereinigung Ici, Patrick Großmann, zeigt sich deshalb nur eingeschränkt erleichtert. „Natürlich freuen wir uns, dass nun wieder eine gewisse Gleichwertigkeit unter den Händlern gegeben ist“, sagt er mit Hinblick auf die für viele Betroffene nur schwer nachvollziehbaren Vorgaben, wer seine Ladentüren auch im verschärften Lockdown schließen muss, während der Nachbarhändler weiter Kunden bedienen darf. „Wir sagen aber auch, dass wir uns im weiteren Verlauf dieser anhaltenden Krise eine klarere Kommunikation auf allen Ebenen wünschen.“ Auch Die Vereinigung Ici befürchtet, die Öffnung könnte nicht lange andauern.

Kein Testpflicht mehr – die hatte viele Leute abgeschreckt

Eine Testpflicht für die Kunden gibt es nicht mehr. Bärbel Schälicke findet das gut. „Das hat die Menschen abgeschreckt“, sagt sie. Auch Großmann glaubt: „Wenn man mit einem negativen Test alles machen kann, also einkaufen, ins Museum gehen und danach mit Freunden draußen ein Bier trinken, wird das viel besser angenommen.“ Es müsse für jedes Modellprojekt ein gemeinsames Vorgehen mit Kultur und Gastronomie geben.

Welche Potsdamer Museen öffnen jetzt wieder – und welche nicht?

Fast alle Geschäfte im Stern-Center öffnen wieder

Im Süden der Stadt will der Shopping- und Besuchermagnet Stern-Center die Chance des Augenblicks nutzen. „Wir öffnen und werden sicher Click and Meet anbieten, sodass die Besucher die Möglichkeit haben, die Geschäfte aufzusuchen“, sagt Stern-Center-Geschäftsführer Frank Kosterka auf MAZ-Anfrage am Dienstag. Noch wisse er allerdings nicht, ob alle Geschäfte öffnen werden. „Unsere Erfahrung bei früheren Öffnungen ist, dass es ein, zwei Tage dauert, bis sich das eingespielt hat, weil viele Läden ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit haben und dann bemüht sind, sie kurzfristig wieder in die Geschäfte zu holen.“ Es sei indes allen bewusst, dass diese Lockerungen auch schnell wieder zurückgenommen werden könnten. „Aber gerade deshalb wollen wir auch kurzfristig für unsere Besucher zur Verfügung stehen.“

Kosterka und seine Mietpartner im Stern-Center seien ebenso wie die Händler der City sehr froh, dass vorerst auch die Testpflicht ausgesetzt ist. „Das senkt die Hemmschwelle ins Center zu kommen.“ Nichtsdestotrotz sei es eine herausfordernde Lage für alle Seiten, für die Politik und für den Handel.

Frust bei Sportgruppen und in Fitnessstudios

Während die Händler nun also wieder die aktuellen Kollektionen an Mann und Frau bringen wollen, bleibt Jana Gose frustriert. Die Fitness- und Personal-Trainerin bietet Sportkurse an – sowohl für junge Mütter in Elternzeit als auch für Potsdamer, die nach Feierabend in der Gruppe Bewegung suchen. Seit Anfang November darf Jana Gose diese Kurse nicht mehr anbieten – denn beim Schließen der Fitnessstudios wurde auch ihr Angebot an der frischen Luft verboten.

Nun sieht die Potsdamer Regelung vor, kontaktfreien Sport in dokumentierten Gruppen mit bis zu zehn Erwachsenen oder bis zu 20 Kindern auf öffentlichen Sportflächen zu ermöglichen. Jana Gose und ihre Trainingsgruppen aber haben davon nichts, fürchtet sie. „Die Formulierung mit den öffentlichen Sportflächen ist der Knackpunkt“, sagt die Trainerin. Als kommerzielle Anbieterin trainiere sie mit ihren Gruppen vor allem im Volkspark oder auch im Neuen Garten, doch solche Flächen würden von der Lockerung nicht erfasst.

Fußball-Nachwuchs kann wieder trainieren

Alexander Kallenbach, Vorsitzender des Fußballvereins SV Concordia Nowawes, kann mit dem Fußballnachwuchs hingegen wieder trainieren. „Da sind wir sehr froh“, sagt er, „die Trainer stehen bereit.“ Er halte den Sport im Freien für unproblematisch, auch im Vergleich zum Infektionsrisiko, dem die Kinder in den Schulen in geschlossenen Räumen ausgesetzt sind. Die Dokumentation der Teilnehmer stelle keine Schwierigkeit dar, da diese ohnehin in kleinere Trainingsgruppen eingeteilt seien und man ihre Namen erfasse.

Jana Gose freut sich für die Sportvereine und die Aktiven; allerdings muss sie nun erst einmal klären, ob beispielsweise das Training im Volkspark wieder möglich sein wird. Klar ist bereits, dass ihre Kurse für Mütter in Elternzeit nach der Krise nicht mehr so sein werden wie davor. Sie müsse das Angebot für die kleinen Gruppen künftig zugunsten der größeren Abendkurse einschränken, sagt die Trainerin. „Und dabei wollte ich vor Corona eigentlich expandieren.“

Von Saskia Kirf, Julia Meier und Peter Degener