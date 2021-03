Shopping in der Pandemie? Potsdam macht’s möglich und startet am Samstag einen Modellversuch. Wer dann in die Boutique oder in den Blumenladen will, wer nach Parfüm oder Pumps stöbern möchte, muss einen negativen Schnelltest vorlegen. Wie die Testpflicht funktioniert und was zu beachten ist, erfahren Sie hier.