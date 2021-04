Potsdam

In der föderalen Bundesrepublik erleben Machtzentren abseits der Hauptstadt immer wieder erstaunliche Sonderkonjunkturen. Hannover ist seit der Ära Gerhard Schröder (SPD) so ein Brutkasten des Politikbetriebs: Der Ex-Kanzler, Ex-Bundespräsident Christian Wulff (CDU), der heutige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD), EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) – sie alle haben der niedersächsischen Landeshauptstadt ihre Karrieren zu verdanken. Oder Saarbrücken: Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und Außenminister Heiko Maas (SPD) kommen von der Saar.

Deutschland schaut auf diese Stadt

Dieser Liste darf man mittlerweile getrost eine dritte Landeshauptstadt hinzufügen: Potsdam. Dort treten bei der Bundestagswahl im September 2021 zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik mit der Grünen Annalena Baerbock und SPD-Vizekanzler Olaf Scholz zwei der aussichtsreichen Kanzlerkandidaten in ein und demselben Wahlkreis gegeneinander an. Ganz Deutschland wird auf den Wahlkreis 61 schauen.

Nun sind es im engeren Sinne keine Einheimischen, die sich in der ehemaligen DDR-Grenzstadt an der Havel das große Duell liefern, sondern zwei Politiker aus dem Westen. Aber was sind das schon für Kategorien in einer Region, die – ganz wie das alte Preußen – vom Zuzug Fremder geprägt ist? Allein Potsdam ist seit der Bundestagswahl 2013 um 19.000 Einwohner angewachsen, der Landkreis Potsdam-Mittelmark um weitere 10.000.

Das hübsche, reiche, stille Schwesterchen

Potsdam ist die Wohlfühlzone der Bundeshauptstadt, das begehrte Schwesterchen – hübsch, wohlhabend und etwas still. Schon die preußischen Könige wussten seinen Charme abseits der lärmigen Metropole zu schätzen. Nach 1990 sicherten sich Kenner und Genießer wie Talkmaster Günther Jauch oder Springer-Chef Mathias Döpfner früh ihren Teil am Paradies, das damals noch unter mausgrauer Ost-Patina schlummerte.

Heute lebt ein nicht unerheblicher Teil der deutschen Politik-, Meinungs- und Wirtschaftselite in Potsdam und Umgebung. SAP-Gründer Hasso Plattner hat der Stadt eines der schönsten neuen Museen Deutschlands geschenkt: das Palais Barberini. Im Moment hängen dort nicht weniger als 32 Rembrandt-Originale.

Eine Kulisse, die Eindruck macht

Der Reiz des Ortes ergreift so ziemlich jeden. Es ist Mitte September 2020, Deutschland hat für ein halbes Jahr den EU-Ratsvorsitz übernommen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) verhandelt mit den EU-Finanz- und Wirtschaftsministern über milliardenschwere Corona-Hilfen. Doch für den Nachmittag hat der Wahlpotsdamer seine Kollegen in die Impressionisten-Schau im Barberini eingeladen. Eine kleine Gruppe extrem mächtiger Menschen steht wortlos und gebannt im Halbdunkel vor den leuchtenden Ölgemälden, den Renoirs und Monets. Für den Staatsmann Scholz ist die Stadt eine wundervolle Kulisse, für den Wahlkämpfer Scholz gleichermaßen.

Olaf Scholz beim Finanzministertreffen 2020 im Museum Barberini. Quelle: Bernd Gartenschläger

Potsdam kann gut tun, Potsdam kann auch rau sein. In der Südhälfte der Stadt, früher Hochburg der Linken, dominieren Plattenbauten, vom preußischen Arkadien ist nichts mehr zu spüren. Wer den Wahlkreis gewinnen will, muss auch dort punkten. Scholz achtet penibel darauf, nicht mit der Haute-Volée identifiziert zu werden. Im MAZ-Interview erwähnt er, dass er immer gern in Gartensparten aufgetreten ist.

Die Schickeria-Falle

„Als junger Anwalt für Arbeitsrecht habe ich nach 1990 an vielen Orten im Osten Deutschlands Betriebsräte und Gewerkschaften unterstützt, als es darum ging, so viele Arbeitsplätze wie möglich zu erhalten“, erzählt er. Und warum wohnt er in der Berliner Vorstadt, einer Wohlstandsblase zwischen Glienicker Brücke und Innenstadt? Das habe sich „logistisch einfach angeboten“, weil er morgens ins Büro nach Berlin-Mitte müsse und seine Frau Britta Ernst als Bildungsministerin in Brandenburg in die Potsdamer Innenstadt, sagt Scholz. Auch das gehört zu den Besonderheiten dieses Wahlkreises: Dass die Frau des Kanzlerkandidaten selbst einen Ministerjob hat.

Für Scholz und die Sozialdemokraten ist die brandenburgische Landeshauptstadt mit ihrem heterogenen Umland keineswegs eine feste Burg. Das zeigt ein Blick in die Wahlergebnisse: Wie auch immer die SPD in den Bundestagswahlen seit 1990 abschnitt: Verglichen zu heute ging es ihr blendend.

Das einzige SPD-Direktmandat in den Ost-Flächenländern

Noch 2013 ging das Direktmandat an die CDU. 2017 gewann Manja Schüle (SPD, inzwischen Kulturministerin im Land) im 61er das einzige Direktmandat für die Sozialdemokraten in einem ostdeutschen Flächenland. Diese Erfahrung dürfte der Scholz-Kandidatur zugrunde liegen: In keinem Wahkreis stehen die Siegeschancen für einen SPD-Kandidaten mutmaßlich besser.

Und Scholz’ schärfste Konkurrentin? Annalena Baerbock vertritt den Wahlkreis seit acht Jahren im Bundestag, allerdings gewann sie nie nach Erststimmen. 2017 holte die aus der Gegend von Hannover Zugezogene bescheidene 8,0 Prozent. Doch war sie damals weitgehend unbekannt. Mittlerweile lautet das Grünen-Motto: „Alles ist möglich.“

Baerbock hat in Potsdam Machtspiele studiert

Baerbock hat zwar noch nie ein Regierungsamt innegehabt, doch in ihren Potsdamer Jahren hat sie den Umgang mit Macht erlernt. Bei den dramatischen Gesprächen zur später gescheiterten Jamaika-Koalition (CDU/CSU, Grüne, FDP) auf Bundesebene saß sie 2017 als einzige Brandenburgerin mit am Verhandlungstisch. Im MAZ-Gespräch sagte die Mutter zweier Töchter damals rückblickend nach dem Platzen der Jamaika-Runde: „Ich konnte meinen Kindern gar nicht mehr sagen, ob ich morgens zu Hause sein würde oder nicht.“ Abgeschreckt hat sie der Rummel offenbar nicht.

Als die Brandenburger Grünen auf Landesebene 2019 über eine Regierungsbeteiligung in einem Kenia-Bündnis (SPD, CDU, Grüne) debattierten, plädierte Baerbock vehement für den Griff zur Macht – unter anderem wegen der Festlegung der Koalitionspartner, keine neuen Braunkohle-Tagebaue mehr aufzuschließen. „Mega-stolz“ sei sie darauf, äußerte Baerbock.

Nach dem Karriereknick: Linda Teuteberg greift an

Eine, der man in Potsdam auf dem Markt über den Weg laufen kann, ist die FDP-Kandidatin Linda Teuteberg. Mit 39 Jahren ist sie Polit-Profi durch und durch. Die Rechtsanwältin mit der blonden Mähne war bis vor kurzem einer der Shootings-Stars der deutschen Polit-Szene.

Linda Teuteberg bewirbt sich um das Direktmandat für die FDP (hier: 2017). Quelle: Friedrich Bungert

2019 machte Parteichef Christian Lindner die ursprünglich aus Königs Wusterhausen stammende Juristin zur FDP-Generalsekretärin – nur um sie etwa anderthalb Jahre später wieder abzusetzen. Lindner schickte ihr nach der Verabschiedung einen sexistischen Witz hinterher: Er habe 300-Mal den Tag mit Linda Teuteberg begonnen. Nach einer Kunstpause und Lachern im Publikum schob er hinterher: „Nicht, was Ihr denkt!“. Lindner entschuldigte sich später. Teuteberg blieb cool, konzentrierte sich auf ihre Heimatbasis und ihre Rolle als migrationspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion. Zu unterschätzen ist die Liberale trotz des Karriereknicks nicht.

CDU-Kandidatin auf Rechtskurs

Zur besonderen Würze im Rennen um Wahlkreis 61 trägt CDU-Bewerberin Saskia Ludwig bei, die dritte Frau im Bewerberkreis. Die 52-Jährige war von 2010 bis 2012 Landesvorsitzende der Brandenburger CDU, bis sie wegen ihres politischen Rechtskurses ins Abseits geriet.

Ludwig ließ sich auf einem AfD-Empfang sehen, gab der neurechten Zeitung „Junge Freiheit“ ein Doppelinterview mit AfD-Mitgründer Alexander Gauland und phantasierte davon, die SPD-Staatskanzlei habe die Berichterstattung im Land „gelenkt“. Ludwig – sie führt den Titel Fregattenkapitän der Reserve – wurde in der Merkel-treuen Brandenburg-CDU an den Rand gedrängt. Zuletzt zog sie Kritik auf sich, weil sie Bundestags- und Landtagsmandat gleichzeitig wahrnahm – sie war für Michael Stübgen nachgerutscht, der Innenminister in Potsdam wurde.

Die Unternehmertochter aus dem Obstbauern- und Fischerstädtchen Werder/Havel muss in der kommenden Wahl mit einem Handicap leben: Seit dem Neuzuschnitt des Wahlkreises fehlt ein Teil des politisch eher traditionell geprägten Hinterlands, unter anderem Ludwigs Heimatstadt.

Der Wahlkreis 61 mag zwar einige Landgemeinden umfassen, doch richtig ländlich ist es dort kaum noch. Kleinmachnow etwa ist im Grunde eine reiche brandenburgische Enklave umgeben vom Berliner Stadtteil Zehlendorf. Nirgendwo in Brandenburg liegt das Pro-Kopf-Einkommen höher als in der gut 20.000 Einwohner zählenden Waldgemeinde. Dort erzielten die Grünen 2017 ihr bestes Ergebnis (14,3 Prozent) – die AfD ihr schlechtestes (8,8 Prozent). In einem Gewerbepark an der Autobahn sitzt Ebay mit seiner Deutschlandzentrale. Nein, ländlich kann man das alles nicht nennen.

Der Premium-Speckgürtel wird immer bürgerlicher

Teltow und Stahnsdorf zählen ebenso zum Premium-Speckgürtel wie Michendorf, Nuthetal und Schwielowsee. Wie eine Patchwork-Decke, ein Durcheinander aus alten Villenvierteln unter hohen Kiefern, verstädterten Dorfkernen, neu entstandenen Eigenheimsiedlungen und Gewerbezonen, liegen diese Gemeinden rund um Potsdam und den Berliner Südwesten herum. Bauen, Wohnen, Verkehr heißen die großen Themen in dieser stark von Berufspendlern geprägten Region.

In Michendorf kostet ein Mini-Reihenhaus mit vier Zimmern mindestens 350.000 Euro, in Bergholz-Rehbrücke und Teltow gibt es kaum ein Eigenheim unter 600.000 Euro, in Kleinmachnow, wo vor Jahren Skandal-Rapper Bushido ein Villenensemble kaufte, landet man schnell bei einer Million Euro.

Ein blühende Industriestadt: Ludwigsfelde

Mit Ludwigsfelde zählt eine prosperierende Industriestadt zum Einzugsbereich. Dort wartet MTU Flugzeugtriebwerke und schraubt Mercedes Transporter zusammen. Mit dem US-Batteriehersteller Microvast hat sich gerade ein Zukunftsunternehmen angesiedelt.

Fraglich ist, welche Rolle in diesem zunehmend bürgerlichen Umfeld der zum radikal-sozialistischen Flügel der Linken zählende Norbert Müller spielen wird. 2017 war er mit 16,5 Prozent der Stimmen immer noch ziemlich erfolgreich. Aber seine Partei schwächelt.

Potsdams Politikerkaste ist eigentlich unvollständig ohne den mittlerweile 80 Jahre alten AfD-Mitbegründer und heutigen Ehrenvorsitzenden Alexander Gauland. Seit den 1990er-Jahren zählte er zum städtischen Establishment, doch tritt er bei der Bundestagswahl nicht an seinem Wohnort an. Stattdessen schickt die Partei den unbekannten Tim Krause ins Rennen, einen Drehbuchautor, der 2020 im bayerischen Deggendorf für den Posten des Bürgermeisters kandidierte. Sein Ergebnis dort: 5,5, Prozent der Stimmen.

Von Ulrich Wangemann