Die Landeshauptstadt wird eine zweijährige Patenschaft für das zivile Seenotrettungsprojekt Sea Eye übernehmen. Das teilte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) den Stadtverordneten am Mittwoch mit. Widerspruch gab es einzig von der AfD.

Damit wird Potsdam für die kommenden beiden Jahre insgesamt 20.000 Euro an den Verein Sea Eye zahlen. Die Initiative zur Patenschaft geht auf einen Auftrag der SVV zurück.

Mehr als 400 Menschen gerettet

Die Seenotrettungsmission ist eine 2015 gegründete Hilfsorganisation. In einer Selbstbeschreibung des eingetragenen Vereins heißt es: „Auf der tödlichsten Fluchtroute der Welt suchen wir nach Menschen in Seenot und kämpfen gegen den täglichen Verlust von Menschenleben auf See. Unser Handeln ist eine Antwort auf die gescheiterte Migrationspolitik der Europäischen Union, die sich ihrer Verantwortung für die tausenden Todesfälle im Mittelmeer verweigert.“

Sea Eye betreibt insgesamt vier Rettungsschiffe im Mittelmeer. Vor kurzem wurde die vierte Mission des Vereins beendet, sie konnte 408 Menschen vor dem Ertrinken retten. „Eine weitere Mission steht unmittelbar bevor und benötigt noch konkrete Unterstützung“, heißt es im von Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) und dem Fachbereich Kommunikation und Partizipation in die Stadtverordnetenversammlung eingebrachten Antrag.

Mit dem Entschluss für eine Patenschaft bekennt sich Potsdam nicht zum ersten Mal für die zivile Rettung. Die Stadt ist Teil der Initiative Sichere Häfen, in der mehr als 120 Kommunen vereint sind, die sich freiwillig zur Aufnahme von Geflüchteten über die üblichen Kontingente hinaus bereiterklärt.

Mini-Eklat in der SVV

Mike Schubert hat zudem mit dem Oberbürgermeister der sizilianischen Stadt Palermo, Leoluca Orlando, im Herbst 2020 in einer gemeinsamen Erklärung „die Abkehr von der europäischen Abschottungspolitik hin zu einer menschenwürdigen Migrations- und Asylpolitik“ gefordert. Am Donnerstag wird Schubert zu einer Reise nach Palermo aufbrechen.

Ähnlich wie die vorgelagerte Insel Lampedusa ist Sizilien für viele Flüchtende eine Anlaufstelle – die zivile Seenotrettung bringt Gerettete ebenfalls oftmals auf die italienischen Inseln. Dort wird Schubert an einem Treffen der „Sicheren Häfen“ teilnehmen, die Sea Eye 4 liegt derzeit ebenfalls im Hafen von Palermo.

In der Stadtverordnetenversammlung sorgte die AfD-Fraktion für einen kleinen Eklat, als erst zwei der AfD-Stadtverordneten in ihren Redebeiträgen von „eingeschleppten Vergewaltigern“ und ähnlichem sprachen – „unerträglicher, menschenfeindlicher Müll“, wie Carsten Linke von der Fraktion Die Andere kommentierte. Die Eskalation war ganz offensichtlich geplant: Der Bundestagskandidat der AfD in Potsdam, Tim Krause, war kurz vor dem Tagesordnungspunkt als Gast in die SVV gekommen und hatte einen der Redebeiträge unerlaubt gefilmt. Dafür kassierte er seinerseits eine Rüge des Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung, Pete Heuer (SPD). Die eigentlichen Reden der AfD unterbrach Heuer nach mehreren Beleidigungen gegen geflüchtete Menschen.

