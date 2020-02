Sicherung des Kosmos-Mosaiks steht bevor

Potsdam

Das Kosmos-Mosaik am Rechenzentrum in der Breiten Straße ist schwer geschädigt, nachdem es fast ein halbes Jahrhundert Wind und Wetter ausgesetzt war. Allerdings finden schon bald die ersten vorläufigen Sicherungsmaßnahmen statt, wie der Steinkonservator Gottfried Hauff am Freitag im Potsdam-Museum verkünden konnte.

Transparentes Japan-Papier soll über die Tafeln geklebt werden

Der Sanierungsträger Potsdam hat aufgrund eines Gutachtens des früheren FH-Professors jetzt die flächendeckende Sicherung mit einem durchscheinenden Japan-Papier ausgeschrieben. „Es besteht extrem starker Handlungsbedarf und zwar rasch“, so Hauff. Der Sanierungsträger bestätigte auf MAZ-Anfrage, dass die Arbeiten im zweiten Quartal beginnen sollen.

18 Bildtafeln auf rund 70 Meter Länge umfasst das Mosaik, das der Künstler Fritz Eisel unter dem Titel „Der Mensch bezwingt den Kosmos“ 1969 entworfen hat und das seit Oktober 1972 zum Potsdamer Stadtbild gehört.

Der Kosmonaut ist das bekannteste Motiv des Kosmos-Mosaiks von Fritz Eisel. Quelle: Bernd Gartenschläger

Symposium im Potsdam-Museum läuft noch am Sonnabend-Vormittag

Ein ganzes Symposium mit Fachvorträgen findet zu dem Werk und dem Umgang mit ähnlicher Kunst am Bau seit Freitag und noch an diesem Samstag im Potsdam-Museum am Alten Markt statt (siehe Infokasten). Die Motive und Bezüge vom prägnanten, freischwebenden Kosmonauten über die Kampfflieger, Industrieanlagen und Erntemaschinen bis hin zu Einsteins Formel der Relativitätstheorie und einem Zitat von Karl Marx gehören zum Werk.

Kunsthistoriker sprachen über die Symbole der darauf dargestellten sozialistischen Utopie. Auch der denkmalpflegerische Umgang und andere prominente Mosaiken aus der Geschichte wurden thematisiert.

>>>Interview mit Kunsthistorikerin Susanne König über das Mosaik

Originale Glasbestände sind in der Fachhochschule vorhanden

Die Restauratorin Janine Sokolowski, die sich in ihrer Master-Arbeit mit der technologischen Seite des Werks umfassend beschäftigt hat, konnte der Ankündigung von Hauff eine weitere gute Nachricht hinzufügen.

„Wir haben an der Potsdamer Fachhochschule einen kleinen Bestand des Reichenbacher Pressglases, aus dem das Mosaik besteht. Falls es zu einer Restaurierung käme, könnte man das als Ersatzmaterial benutzen“, sagte sie.

Schwere Schäden vor allem an der Westseite

Doch von einer Restaurierung ist bislang noch nicht die Rede. Vorerst wird nur die von Gottfried Hauff als wichtigste Maßnahme geforderte Sicherung der sich ablösenden Mosaikschicht umgesetzt.

Durch Hitze und den Wechsel von Frost und Tau, aber auch durch Anbringung der Mosaikteile bei großer Hitze im Sommer 1972 sind vor allem vier Tafeln auf der Westseite zur Dortustraße schwer geschädigt. An der Bildtafel mit einer großen Parabolantenne mit haben sich rund 80 Prozent des Bilds vom Untergrund gelöst. Hinzu kommen Risse, weil sich das gesamte Gebäude im morastigen Potsdamer Untergrund gesetzt hat.

„Über-Eck“ – so heißt das Symposium, das sich gerade mit dem Mosaik am Rechenzentrum befasst. Quelle: Bernd Gartenschläger

In die Hohlräume kann Mörtel gespritzt werden, die verrosteten Winkel, auf denen die Tafeln ruhen, müssen erneuert und alle Bilder grundsätzlich gereinigt werden. Denn auch einen positiven Befund gibt es: das bunte Glas leuchtet wie eh und je.

Gutachter: Dauerhafte Konservierung darf nur vor Ort geschehen

Gemeinsam mit dem Sanierungsträger und der Denkmalpflege will Gutachter Hauff ein Konzept für die Konservierung erarbeiten. Das ungewisse Schicksal des Rechenzentrums dürfe dabei keine Rolle spielen. „Die Konservierung muss vor Ort passieren muss, bevor man an den Ausbau überhaupt denkt“, fordert Hauff, um Schäden durch das Umsetzen zu vermeiden.

Das Programm des Symposium am Sonnabend Das Symposium im Potsdam-Museum geht am Sonnabend weiter: 9 Uhr, einstündige Führung durch die Stadtmitte mit dem Künstler Stefan Pietryga und Wolfgang Kärgel, dem Schöpfer der FH-Sterne, Treff- und Endpunkt ist das Potsdam-Museum am Alten Markt. 10 Uhr: Vortrag von Birgit Katherine Seemann, Leiterin des Fachbereichs Kunst und Museum. Sie spricht im Potsdam-Museum über „Die Stadt als Kulisse der Erinnerung“. 11 Uhr: Diskussion „Der Zukunft zugewandt: Erinnerungskultur mit Brüchen“ im Potsdam-Museum mit dem Historiker Martin Sabrow, Brandenburgs Chefdenkmalpfleger Thomas Drachenberg, der Kunsthistorikerin Susanne König und dem Weimarer Bauforscher Mark Escherich. Im Kreativhaus Rechenzentrum setzt sich die Ausstellung „Ableitungen“ mit dem Kunstwerk auseinander. Sie ist an diesem Samstag und Sonntag, sowie vom 6. bis 8. März jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Peter Degener