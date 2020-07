Potsdam

Er wird ein Mann mittleren Alters sein, wenn er das vielleicht einmal hinter sich hat. Wenn er sein Leben beginnen kann. Die Jungerwachsenen-Jahre – sie liegen ungenutzt hinter ihm. Und das, was jetzt kommt, wird weitere Jahre in Anspruch nehmen... Lucas J. (26) hat in der Psychiatrie einen Brief an seine Mutter geschrieben, in dem er seine Situation betrachtet. Der Brief sei voller Tiefe und Reife, voller Ruhe und Besonnenheit, sagt Jeannette J.: „Das habe ich seit Jahren nicht mehr gehört. Das hat sich nach meinem Jungen angehört.“

„Es ist sehr mutig und sehr stark, dass Sie sich der Kammer öffnen“

Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass Jeannette J. (48) mit dem Gericht redet, das zu entscheiden hat, ob ihr Sohn dauerhaft in einer Psychiatrie untergebracht wird. Als Angehörige hat sie ein Zeugnisverweigerungsrecht – sie bräuchte gar nichts zu sagen. Dass sie der Kammer dennoch Rede und Antwort steht, rechnen ihr die Verfahrensbeteiligten am zweiten Verhandlungstag vor dem Landgericht Potsdam hoch an. Verteidiger Mario Schink bringt es auf den Punkt: „Es ist sehr mutig und sehr stark, dass Sie sich der Kammer hier öffnen.“

Mutter macht nur Angaben zur persönlichen Entwicklung

Lucas J. soll am 1. Dezember 2019 in eine Nauener-Vorstadt-Villa eingebrochen sein und dort die Hausherrin mit Schlägen auf den Kopf schwer verletzt haben. Auch seine Mutter hat der 26-Jährige mehrfach angegriffen. Zu diesen „schwierigen Ereignissen“ sagt Jeannette J. jedoch nichts. Sie macht ausschließlich Angaben zur persönlichen Entwicklung ihres Sohnes.

Es ist offensichtlich, wie viel Kraft sie dieser zweistündige Auftritt kostet. Wie viel Kraft sie die vergangenen acht Jahre seit dem Ausbruch der Krankheit gekostet haben, ist indes nur zu erahnen. Mit keiner Silbe klagt sie über das Schicksal, das ihre Familie ereilt hat. Einmal aber blitzt Wehmut auf. Nachdem sie Kindheit und Jugend ihres Sohnes durchgegangen ist, sagt sie: „Es hätte auch anders laufen können“.

Interessiert und rege, mit Freunden und Hobbys – ein normales Kind

Jeannette J. beschreibt ihren Sohn als normales Kind: Er sei interessiert, rege, friedlich und frei von Aggression gewesen, er habe viel gelesen, habe Freunde gehabt und Hobbys. Das Verhältnis zum Stiefvater sei gut gewesen. Zum leiblichen Vater, habe der Junge indes keinen Kontakt gehabt, ihn erst spät kennengelernt. Der Vater – er ist inzwischen verstorben – sei ebenfalls psychisch krank gewesen.

Von 1999 bis 2006 hat die Familie in Potsdam gelebt – seit Ende 2003 in der Villa, in der Lucas J. nun ausgerastet ist. Nach dem Umzug nach Berlin habe er sich gut eingelebt. Mit 16 sei das Thema Kiffen aufgekommen, mit einem Schulwechsel zur 11. Klasse aber erledigt gewesen. Er habe zudem nie Probleme mit anderen Drogen oder mit Alkohol gehabt, allenfalls mal probiert.

Dem Vertrauenslehrer erzählte er von den Stimmen in seinem Kopf

„Es gibt nichts Dramatisches zu berichten“, sagt Jeannette J. – und kommt zu dem Tag, der alles veränderte. Der Vertrauenslehrer habe sich an sie gewandt. Lucas habe ihm erzählt, er höre Stimmen und könne sich deshalb nicht auf den Unterricht konzentrieren. „Das war ein leiser Prozess“, sagt Jeanette J.

Die Ausschläge wurden größer, die Ruhephasen kürzer

Der Zustand ihres Sohnes habe sich in Schüben verschlechtert. Dabei seien die Ausschläge und die Aggressionen größer, die Ruhephasen kürzer geworden, eine Paranoia sei hinzu gekommen. „Die Krisen häuften sich, auch die Situationen, in denen ich ihn als Menschen nicht wiedererkannt habe.“ Seit 2013 sei Lucas mehrere Male pro Jahr in der Psychiatrie gewesen. Mal habe sie ihn gefahren, mal habe sie den Rettungswagen gerufen und immer öfter die Polizei. Nachdem Lucas in ein betreutes Wohnprojekt gezogen war, hätten sich die Dinge noch beschleunigt. „Aber unser Alltag war unter dem Druck nicht mehr lebbar“, sagt Jeannette J.: „ Lucas war nicht mehr tragbar.“ – Das Verfahren wird am Donnerstag fortgesetzt.

Von Nadine Fabian